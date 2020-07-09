رياضة | كارتيرون يصدم إمام عاشور.. بهذا القرار

كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 04:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر كارتيرون يصدم إمام عاشور.. بهذا القرار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، على رحيل إمام عاشور لاعب الفريق خلال الفترة المقبلة.

حيث أشارت تقارير صحفية، أن إدارة الزمالك تحدثت مع باتريس كارتيرون عن مصير إمام عاشور، وهو ما جاء بالموافقة على رحيله.

وتابعت التقارير، أن كارتيرون أكد أن اللاعب مقيد إفريقيًا وحصل على فرصة لإثبات نفسه، لكنه لم يقدم المستوى المعهود.

وتوقفت بطولة الدوري المصري الممتاز منذ شهر مارس الماضي، بسبب الأحداث الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.