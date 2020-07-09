رياضة | كارتيرون يرفض نجم الأهلي السابق

كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 04:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر كارتيرون يرفض نجم الأهلي السابق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، ضم مهاجم نادي الأهلي السابق، خلال الميركاتو الصيفي.

وبحسب مصادر مطلعة داخل القلعة البيضاء، فإن كارتيرون قرر صرف النظر نهائياً عن ضم المهاجم الغاني جون أنطوي، مهاجم نادي بيراميدز ولاعب الأهلي السابق.

وأكد المصدر، أن بعض الوسطاء عرضوا بيع أنطوي للزمالك، إلا أن كارتيرون قرر عدم المضي قدماً نحو ضمه.

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ويبحث كارتيرون عن ضم مهاجم جديد للفريق في سوق الانتقالات، في ظل عدم قناعته بمستوى الثنائي عمر السعيد وكاسونجو كابونجو.

وخاض نجم المقاصة السابق موسماً صعباً رفقة بيراميدز، بعد أن خارج عن حسابات الكرواتي أنتي تشاتيتش.

وانضم أنطوي مطلع الموسم الجاري لبيراميدز، قادماً من نادي مصر المقاصة.