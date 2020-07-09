رياضة | تطورات جديدة حول مصير جريزمان مع برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 04:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر تطورات جديدة حول مصير جريزمان مع برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب الفرنسي أنطوان جريزمان نجم برشلونة الإسباني، من الاستمرار مع الفريق الكتالوني في الموسم المقبل، وذلك بعد الاجتماع الذي عقده اللاعب مؤخرًا مع الإدارة الفنية للبرسا للحديث عن مستقبله مع الفريق.

ووفقًا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية أن أنطوان جريزمان عقد جلسة مع مديري برشلونة خلال بعد يومين من مباراة الفريق ضد فياريال، وذلك لمناقشة مستقبله مع الفريق الكتالوني.

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وأشارت الصحيفة الفرنسية أن جلسة جريزمان مع مديري برشلونة حضرها ايضًا السكرتير الفني للنادي إيريك أبيدال والمدير الفني للفريق كيكي سيتين، وأعرب ممثلو النادي الكتالوني عن ثقتم في اللاعب الفرنسي ورغبتهم في استمراره مع الفريق في الموسم المقبل.

وحضر الجلسة شقيقة جريزمان والتي تعتبر وكيلة أعماله ايضًا، وبعد الجلسة ارتفعت أسهم استمرار اللاعب الفرنسي مع الفريق الكتالوني في الموسم المقبل.

وكانت انباء عديدة انتشرت خلال الفترة الماضية بخصوص اقتراب جريزمان من الرحيل عن الفريق الكتالوني، بعد تلقيه عدة عروض في الفترة الأخيرة، ولكن بعد اجتماع اللاعب مع ممثلي برشلونة اقترب اللاعب من البقاء مع الفريق.