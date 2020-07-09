رياضة | محمد صلاح يدخل تاريخ ليفربول برقم قياسي جديد

كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 04:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يدخل تاريخ ليفربول برقم قياسي جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي تاريخ الريدز برقم قياسي جديد بعد أن نجح فى تسجيل هدفين وصناعة هدف أمام فريق برايتون بالمباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

وأصبح اللاعب الدولي المصري محمد صلاح ضمن قائمة اكثر اللاعبين مساهمة في أهداف مع نادي ليفربول في تاريخ بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " حيث قائمة القائمة كالتالي:

1- ستيفن جيرارد 212 هدف.

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2- روبي فاولر 158 هدف.

3- مايكل اوين 148 هدف.

4- محمد صلاح 100 هدف.

يذكر أن صلاح قاد ليفربول لفوز خارج ارضه أمام نظيره نادي برايتون بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.