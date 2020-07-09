شكرا لقرائتكم فوائد بالجملة من عقد معسكرات أندية الأقاليم في القاهرة .. أسوان وطنطا نموذجا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سبق نادي أسوان الجميع وطالب بإقامة معسكر خاص بالفريق بالقاهرة، لخوض مباريات الدوري العام المقرر عودته في 7 أغسطس المقبل، بعد فترة توقف طويلة منذ مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، لتتوالى المطالب بعد ذلك من الفرق بانتهاج نفس النهج الذي سارت عليه أسوان وكان نادي طنطا أول المطالبين بهذا الأمر.

العديد من الفوائد تحصدها الفرق من الإقامة في القاهرة كان أبرزها حماية اللاعبين داخل معسكر واحد من الاصابة بكورونا، وهو ما أكد عليه أيمن المزين المدير الفني لطنطا في تصريحات سابقة، عندما أكد أنه لا يأمن على اللاعبين بخوض التدريبات اليومية والعودة إلى منازلهم ليكونوا عرضه لكورونا وسبب في إصابة بعضهم البعض ولذلك طالب بوجود معسكر حتى نهاية الدوري.

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أما الفائدة الثانية فتكمن في التوفير المادي، فنادي أسوان لم يعد مضطراً لتحمل العبئ المالي في الإنفاق على إقامة الفريق بعدما تحملت الدولة تكاليف معسكه المقام حالياً بالمركز الأوليمبي، وهو ما وفر الكثير على خزينة النادي التي تعاني أصلاً من طول فترة التوقف.

المكسب الثالث هو توفير ساعات السفر والإرهاق الذي قد يتعرض له الفريق بسبب بعده عن القاهرة، فأسوان بالتحديد كان يعاني من هذا الأمر ومع الظروف الحالية كان سيعاني بشكل أكبر بسبب عدم انتظام الطيران الداخلي، ونفس الأمر بالنسبة لطنطا الذي قد يستغرق وصوله إلى القاهرة ثلاث ساعات على الأقل من أجل الوصول إلى ملعب المباراة خارج أرضه.

وأخيراً كانت جودة الملاعب التي ستلعب عليها تلك الفرق، ونظراً لأن المسابقة ستستأنف بدون جمهور فلا فرق بين اللعب داخل الديار أو خارجها، وبالتأكيد أرضية الملاعب في القاهرة ستكون أعلى جودة من ملعب أسوان أو طنطا وستعطي اللاعبين فرصة للعب بدون قلق من التعرض للإصابة بسبب سوء أرضية الملعب.