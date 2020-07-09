شكرا لقرائتكم أندية المظاليم تطالب الجبلاية بوضع شرط المؤهل العالي والخدمة العسكرية ضمن شروط الترشح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالبت أندية القسم الثالث، اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة ، بوضع شرط المؤهل العال وآداء الخدمة العسكرية، ضمن شروط الترشح لانتخابات الجبلاية المقبلة.. كما طلبت الأندية أن يكون اختيار النائب بالانتخاب عن طريق الجمعية العمومية للجبلاية، وليس اختياره من داخل مجلس الإدارة كام كان يحدث في الفترة الماضية.

وطلبت الأندية أيضًا تطبيق بند الـ8 سنوات في لائحة النظام الأساسي لاتحاد الكرة على أن يتم تطبيقه على المنصب.. واجتمع الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية مع أندية الدرجة الثالثة بجنوب الصعيد " موخرا ..وتناول الاجتماع المقترحات الخاصة بتعديل لائحة النظام الأساسي، وتطوير المسابقات وعرض رؤساء الاندية المشاكل التي تواجههم، ووعد الدكتور جمال محمد علي بعرض كل الاراء والمقترحات والمشاكل علي اللجنة الخماسية.

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فى شأن مختلف، تعقد لجنة المسابقات باتحاد الكرة مؤتمرا صحفيا الأسبوع المقبل، لإعلان التعديلات على نظام مسابقة الدورى التى سيتم استئنافها فى أغسطس المقبل فى ظل الضوابط الجديدة للتعايش مع فيروس كورونا المستجد، وتنفيذا لتعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، وخاصة فيما يتعلق بزيادة قوائم الفرق فى مباريات الدورى لتصبح 20 لاعبا بدلا من 18 لاعبا كما كان الحال من قبل، كما سيتواجد 9 لاعبين على مقاعد البدلاء خلال مباريات الدورى، بعد أن كانت اللائحة تقضي بتواجد 7 لاعبين فقط .

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن القرار جاء بعد موافقة اللجنة الخماسية على زيادة عدد التبديلات فى المباراة الواحدة لخمسة تغييرات بدلا من ثلاثة بسبب ضغط المباريات، وحفاظا على سلامة اللاعبين بعد عودة النشاط بعد فترة توقف 4 شهور وعدم اكتمال جاهزية اللاعبين للمباريات الرسمية فى ظل قصر فترة الاعداد.