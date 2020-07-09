شكرا لقرائتكم هل سرقة لقب نادى القرن حرام؟.. خالد الجندى: نقف على الحياد وأطالب بوأد الفتنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الدكتور خالد الجندى عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية عن رأيه في أزمة لقب القرن من الناحية الدينية القائمة في الوقت الحالي بين مسئولي الأهلى والزمالك وإدعاء الأبيض بأنه سرق منه بالمجاملات والمحسوبية.

قال الجندى في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365":" الشيخ يقف على الحياد في الأمور الدنيوية ولا بد أن يقف على مسافة واحدة من جميع الفرق الرياضية" ، موضحا أنه لا بد اللجوء إلى الجهات المختصة في هذه القضية".

وعن إدعاء الزمالك بأن الأهلى قد سرق منه لقب نادى القرن وكذلك اتهام الأهلى الزمالك بسرقة العلامة التجارية قال :" هذا أمور دنيوية لا دخل للدين بها".

طالب الجندى مسئولي القطبين بوأد الفتنة وعدم إثارة الشارع الكروي لأن هذه التصرفات يرفضها الدين الإسلامي.

أرسل النادى الأهلى إنذارًا على يد محضر إلى رئيس نادى الزمالك ومديره التنفيذي؛ لتعديهما على العلامة التجارية للنادى الأهلى (شعار النادي)، وما لها من حماية قانونية وفقًا للمادة 90 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، كما أن النادى الأهلى هو المالك الحصرى لهذه العلامة، والتى تعد أحد استثماراته الرئيسية.