شكرا لقرائتكم يوسف: صالح جمعة عليه استثمار الفرصة بالأهلي.. والأفضل لأزارو عدم العودة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب محمد يوسف المدير الفني الأسبق للأهلي صالح جمعة لاعب الفريق الأحمر باستثمار الفرصة في الأهلي لأنه من المواهب النادرة في الملاعب المصرية وعليه تقديم تضحيات من أجل مستقبله.

وقال محمد يوسف، في تصريحات لبرنامج"ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس 1: "الأفضل لوليد أزارو الاستمرار في الاحتراف بعيدا عن الأهلي لأن فايلر غير مقتنع به".

وشدد محمد يوسف، على أن مستوى الدوري المصري بعد عودته سيتأثر بسبب طول فترة التوقف لظروف انتشار فيروس كورونا.

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وأوضح محمد يوسف، أن فايلر كان الأكثر استفادة من وجوده كمدير فني للأهلي، خاصة بعد تجديد عقده مع الأهلي.

وحكى يوسف، كواليس مباراة الأهلي مع الترجي في نهائي أفريقيا، مشيرا إلى أن الفريق واجه صعوبات بعد انتهاء مباراة الذهاب خاصة بعد توجيه اللوم للمدرب كارتيرون وايقاف ازارو ثم الأحداث التي وقعت في تونس والتعدي على الاتوبيس وإصابة هشام محمد.

ويرى محمد يوسف، أن لاسارتي لديه مميزات منها التحضير للتدريبات والمحاضرة، ولكن كارتيرون مميز في الناحية النفسية كما أن لديه خبرة كبيرة من العمل في افريقيا، بينما الوضع مختلف بالنسبة للاسارتي والذي عمل في أفريقيا لأول مرة.

وأضاف أن أكثر مدرب استمتع معه هو مانويل جوزيه وأنه مدرسة في الجانب النفسي والتدريب والشخصية، وقادر على اخراج اللاعبين من الجهود، مشددا على أن دائما ما تكون تغييراته هجومية ايا كانت النتيجة ويجعل المدرب الآخر رد فعل دائماً.