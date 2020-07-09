شكرا لقرائتكم أحمد سامي: مصطفي محمد مفيش مهاجم غيره في مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك رحيل مصطفي محمد مهاجم الفريق للاحتراف الأوروبي وطلب من اللاعب إغلاق ملف الإحتراف نهائيا لحين انتهاء الفريق من منافسات دوري أبطال أفريقيا والتي يستعد فيها الزمالك لمواجهة الرجاء في الدور قبل النهائي للبطولة والمقرر له منتصف سبتمبر المقبل، وابلغ كارتيرون إدارة النادي برفضه رحيل أي لاعب من الفريق إلا بعد نهاية مشاركة الفريق في دوري أبطال أفريقيا.

في نفس السياق كشف مصدر داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن هناك اتجاه لعدم إقامة مباراتي الدور قبل النهائي ونهائي دوري أبطال أفريقيا في الكاميرون بسبب عدم وجود فنادق إقامة 5 نجوم تصلح لاستضافة 4 فرق كبري في العاصمة الكاميرونية وهي الأهلي والزمالك والرجاء المغربي والوداد المغربي، سوى فندق واحد فقط وهو هيلتون لاوندي، بينما باقي فنادق العاصمة ستكون اقل في المستوى قليلا وهو ما يسبب وجود ازمة في حالة إقامة المباراتين والنهائي في العاصمة الكاميرونية..

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وعن استعدادات الكاميرون لاستضافة بطولة الأمم الافريقية المقبلة في ظل عدم وجود فنادق في العاصمة الكاميرونية، فقد أكد المصدر ان جميع مدن الكاميرون تم تطوير الاستادات بها استعدادا للحدث الكبير وهو بطولة الأمم الافريقية، وينبقي فنادق مدينتين او ثلاثة من ضمنهم العاصمة لواندي، مضيفا انه ربما يتم استبعاد لاوندي من استضافة مباريات دوري الابطال لهذا السبب.

من ناحية اخري بدأ الاستعداد علي قدم وساق داخل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لمباراة الرجاء المغربي في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا والمقرر لها منتصف سبتمبر المقبل، حيث اعلن مجلس إدارة الناد برئاسة المستشار مرتضي منصور عدة قرارات هامة امس في طريق استعداد الفريق للمواجهة المرتقبة والتي يعول عليها الجهاز الفني ومجلس الإدارة امالا كبيرة في حصد بطولة دوري ابطال افريقيا الموسم الحالي ، بعدما نجح الفريق في حصد السوبر الافريقي امام الترجي التونسي قبل فترة التوقف الحالية بسبب فيروس كورونا.

مجلس إدارة الزمالك بدأ اولي خطوات الاستقرار للفريق الكروى بعدة قرارات هامة في مقدمتها توفير معسكرين اعداد للفريق احدهما في برج العرب والأخر في أي دولة خارج مصر لتوفير استقرار فني وذهني وامان طبي للاعبين قبل المباراة المرتقبة.