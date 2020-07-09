شكرا لقرائتكم يوسف: كنت مصمم على تحقيق لقب السوبر الأفريقي 2014 مع الأهلي لتخطى برشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد يوسف المدير الفني الأسبق للأهلي، أنه كان يركز على تحقيق لقب السوبر الأفريقي ضد الأفريقي التونسي عام 2014 لتخطي برشلونة لأننا كنا متساويين برصيد 18 لقب قاري والانفراد بصدارة الأكثر تتويجا بالألقاب القارية، لاسيما أن الفريق كان يمر بمستوى غير جيد في بطولة الدوري.

وقال محمد يوسف، في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم على قناة أون تايم سبورتس 1: "الصفاقسي التونسي في السوبر الأفريقي الذي حققته مع الأهلي كان يضم الثلاثي علي معلول وفرجاني ساسي وفخر الدين بن يوسف وطلبت من عبد الله السعيد مراقبة معلول باعتباره من أهم الأوراق الهجومية في الفريق التونسي.

تابع يوسف، تجربة بتروجت طبقا للمعطيات وطموح الفريق كانت تسير بشكل جيد ولكن فكر الإدارة كان متعارض معي، ولعبت معهم دورا كاملا وكان ترتيبنا الـ12 وبعدها رحلت وجاء طارق يحيى من بعدي.

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وكشف يوسف، عن أنه خلال المشاركة في كأس العالم للأندية تعرضنا لهزة بسبب كم الإصابات في بطولة إفريقيا بخلاف إصابة محمد أبو تريكة ولكن حسن حمدي رئيس النادي وقتها دعمني وجدد الثقة في واستمريت مع الأهلي في الموسم التالي رغم المطالب بإقالتي.

وأضاف يوسف: كان نفسي نشارك في أفريقيا في التسعينات لكن قرار مجلس الإدارة بمقاطعة البطولات الإفريقية حرمنا من ذلك.