شكرا لقرائتكم خبر عن الفجيرة يضم الثنائي الحسن وعلي عيد والان نبدء باهم واخر التفاصيل
نجح الفجيرة في التعاقد مع الغاني بشيرو الحسن (20 عاماً) قادماً من الوصل في صفقة انتقال حر، تمهيداً لقيده في فئة المقيمين، كما ضم «الذئاب» المهاجم علي عيد (22 عاماً) قادماً من العين، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.
يذكر أن هذا الثنائي يعد سادس صفقة ل«الذئاب» للموسم الجديد، بعد ضم عبدالله الوحداني من الحصن، وعبدالله ناصر من الشارقة، والحارس محمد البيرق من الوصل، وعبدالله المطروشي من كلباء، إضافة إلى العراقي محمد مصطفى ضمن فئة المقيمين، فضلاً عن تجديد عقود 6 لاعبين، في الوقت الذي تحسم فيه شركة الكرة في الفجيرة، ملف التدريب وما إذا كان الصربي جوران مدرب خورفكان السابق، يعد الأقوى حظوظاً بين المرشحين بعد استبعاد اليوناني كونتيس.
ويتطلع الفجيرة إلى موسم 2020-2021 بفكر فني جديد، ولاسيما أنه عانى في الموسم الماضي من دوري الخليج العربي خطر الهبوط إلى الدرجة الأولى.
ولم يجدد «الذئاب» عقد المدرب الإيطالي فيفياني، كما انه دخل في مفاوضات مع اليوناني كونتيس، قبل ان تتوقف، ليتم الاتجاه إلى الصربي جوران الذي يعد أفضل الخيارات كونه يعرف الدوري الإماراتي بعدما اشرف على خورفكان في الموسم المنتهي وقاده إلى تحقيق نتائج لافتة.
كانت هذه تفاصيل خبر الفجيرة يضم الثنائي الحسن وعلي عيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.