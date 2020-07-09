الفجيرة يضم الثنائي الحسن وعلي عيد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة:نزار جعفر

نجح الفجيرة في التعاقد مع الغاني بشيرو الحسن (20 عاماً) قادماً من الوصل في صفقة انتقال حر، تمهيداً لقيده في فئة المقيمين، كما ضم «الذئاب» المهاجم علي عيد (22 عاماً) قادماً من العين، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

يذكر أن هذا الثنائي يعد سادس صفقة ل«الذئاب» للموسم الجديد، بعد ضم عبدالله الوحداني من الحصن، وعبدالله ناصر من الشارقة، والحارس محمد البيرق من الوصل، وعبدالله المطروشي من كلباء، إضافة إلى العراقي محمد مصطفى ضمن فئة المقيمين، فضلاً عن تجديد عقود 6 لاعبين، في الوقت الذي تحسم فيه شركة الكرة في الفجيرة، ملف التدريب وما إذا كان الصربي جوران مدرب خورفكان السابق، يعد الأقوى حظوظاً بين المرشحين بعد استبعاد اليوناني كونتيس.

ويتطلع الفجيرة إلى موسم 2020-2021 بفكر فني جديد، ولاسيما أنه عانى في الموسم الماضي من دوري الخليج العربي خطر الهبوط إلى الدرجة الأولى.

ولم يجدد «الذئاب» عقد المدرب الإيطالي فيفياني، كما انه دخل في مفاوضات مع اليوناني كونتيس، قبل ان تتوقف، ليتم الاتجاه إلى الصربي جوران الذي يعد أفضل الخيارات كونه يعرف الدوري الإماراتي بعدما اشرف على خورفكان في الموسم المنتهي وقاده إلى تحقيق نتائج لافتة.