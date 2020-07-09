المري: «كورونا» غيّر وجه كرة القدم.. وندرس حجم الخسائر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: علي نجم

أكد جمال حامد المري، نائب رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، أن جائحة «كورونا» أثرت بالسلب في كل القطاعات، وليس كرة القدم، وحسب، وأوضح نائب رئيس الرابطة في حديث تلفزيوني «إن اللعبة لن تكون بعد «كورونا» كما كانت قبله، خاصة بعد التغييرات التي حصلت على مستوى كل القطاعات، سواء الحياتية، أو الاقتصادية، أو تلك التي تتعلق باللعبة أيضاً».

وعن حجم التأثيرات المالية بسبب الجائحة، أوضح المري قائلاً: «لا شك في أن الجائحة تركت تأثيرات مالية، سواء بسبب إيقاف النشاط، أو إلغاء الدوري، والرابطة الآن بصدد دراسة وتقييم حجم الخسائر التي حصلت».

وأوضح: «نعمل مع الشركاء على إعادة تقييم الوضع المالي، ولدينا ميزانية في الرابطة، لكن ستختلف الحسابات الختامية، بعد التشاور مع الشركاء، خاصة أن هناك شركاء نرتبط معهم بعقود رعاية الموسم، أو شركاء للنقل التلفزيوني».



نقص إيرادات

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ومضى يقول: «نعم، سيكون هناك نقص في الإيرادات، وهذا ما حصل بسبب الجائحة، لكن سعينا للتعامل وفق مقتضيات المرحلة، وقد تم إيقاف الكثير من المصروفات، ونحن نعمل مع الشركاء على إعادة تقييم الوضع».

وعن لجنة تقييم ودراسة عقود اللاعبين وسقف الرواتب التي سيتولى يوسف حسين، نائب رئيس الاتحاد رئاستها، أوضح نائب رئيس الرابطة قائلاً: «حصلت في السابق محاولات من مجلس إدارة الاتحاد السابق لتقييم ودراسة هذا الأمر، وقد لا تكون الأمور قد وصلت إلى الهدف المأمول، بسبب ارتباط بعض الأندية بعقود طويلة الأمد مع اللاعبين، لكن الآن سيعود التحرك من أجل إيجاد الحل الأمثل. الكل في مرحلة مختلفة حالياً، وهذا الأمر قد يكون متعلقاً بمنح الأندية للتراخيص، وإيجاد الآلية الأنسب لكل الأطراف، نحن نسعى من أجل الاستفادة من دروس الفترة السابقة، وقد آن الأوان أن تتبدل بعض التعاملات التي كانت تتم، وأن يتم تغيير الفكر الذي كان سائداً».



تقييم مالي



جدير بالذكر أن رابطة المحترفين تسعى في الوقت الراهن إلى تقييم الوضع المالي، بعد التأثيرات التي تركتها الجائحة، على أن يتم الاتفاق مع الشركاء على حجم التخفيضات التي ستحصل من قيمة العقود والرعاية، قبل اتخاذ القرار النهائي حول آلية دفع المستحقات المتوجبة على الأندية من المبالغ التي كانت تستحقها.

وتقوم الرابطة، سنوياً، بدفع المبالغ للأندية على جزأين، يتمثل الأول في دفع مبلغ بالتساوي بين الأندية، بينما تكون الدفعة الثانية بناء على ترتيب الفرق في جدول الترتيب، وسيكون على الرابطة بعد إنهاء كشف الحساب المالي، تحديد الآلية التي سيتم بها دفع المبالغ، وهل ستكون بالتساوي أيضاً، أم بناء على ترتيب الفرق في جدول الدوري الذي تم إلغاؤه، الأمر الذي سيحسم في أغسطس/ آب المقبل، خلال انعقاد الجمعية العمومية.