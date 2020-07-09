شكرا لقرائتكم خبر عن قيد وتسجيل اللاعبين في ورشة عمل باتحاد الكرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم اتحاد الإمارات لكرة القدم، أمس الأربعاء، ورشة عمل لمناقشة التعميم السنوي رقم (1) للجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين للموسم الرياضي الجديد 2020-2021، بنظام الاتصال المرئي «عن بُعد» بمشاركة المستشار محمد المهيري مدير الإدارة القانونية بالاتحاد، وحمدة الشامسي رئيس قسم القيد والتسجيل وإداريي وممثلي كافة الأندية.

واستعرضت ورشة العمل بنود التعميم السنوي لقيد وتسجيل اللاعبين للموسم الرياضي الجديد، حيث تمت مناقشة كافة بنود التعميم وتسجيل كافة الملاحظات الواردة من الأندية من أجل دراستها مع اللجان المعنية بالاتحاد.

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