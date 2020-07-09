«الملك» لم يفاوض كوينتيرو



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:عصام هجو

أصرت الصحف والمواقع الأرجنتينية على ربط لاعب الوسط المعروف الكولومبي خوان فيرناندو كوينتيرو، نجم نادي ريفربليت، بفريق الشارقة، وادعت أنه قريب من ضمه مقابل 10 ملايين يورو.

كما ادعت أن نادي خورفكان يفاوض اللاعب، علماً بأنه لا يوجد أي ناد في الوقت الحالي، وبعد تأثيرات جائحة كورونا، يستطيع دفع هذا المبلغ الكبير.

وقالت مصادر شرقاوية ل«الخليج الرياضي» إن «الملك» لاعلاقة له بأي مفاوضات مع اللاعب الكولومبي، لأنه يشغل خانة صانع الألعاب، ويمتلك الشارقة في نفس المركز صانع الألعاب البرازيلي إيجور كورنادو.