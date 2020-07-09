الكوري الجنوبي هوانج يرتدي رقم فيرنر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي لايبزيج الألماني، تعاقده مع المهاجم الكوري الجنوبي هوانج هي تشان، من ناديه الشقيق ريد بول سالزبورج النمساوي، للحلول بدلاً من الدولي تيمو فيرنر المنتقل إلى تشيلسي، بيد أن لاعبه الجديد لن يكون متاحاً للمشاركة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويرث اللاعب البالغ 24 عاماً، الرقم 11 من فيرنر.

ووقع هوانج (32 مباراة دولية) عقداً لخمسة أعوام في صفقة تقدر بتسعة ملايين يورو (10 ملايين دولار ).

وقال ماركوس كرويشي المدير الرياضي في لايبزيج: «يتناسب تماماً مع ما نطلبه، بمقدوره اللعب في أي مركز في خط الهجوم، على الجناح أو كرأس حربة.. بسرعته وخفة حركته يجعل هجومنا أكثر مرونة».

وسجّل المهاجم الكوري الجنوبي 16 هدفاً، و22 تمريرة حاسمة خلال مساهمته في إحراز ريد بول سالزبورج ثنائية الدوري والكأس الموسم الماضي.

وسجل هوانج الخريف الماضي ثلاثة أهداف في ست مباريات ضمن دوري أبطال أوروبا، متألقاً إلى جانب النرويجي الصاعد ارلينج هالاند الذي انتقل إلى بوروسيا دورتموند.