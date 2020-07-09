الوصل يعود إلى التدريبات السبت.. والرباعي الأجنبي يصل 15 يوليو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:علي نجم

يبدأ فريق الوصل بعد غد السبت التدريبات استعداداً للموسم الكروي الجديد، تحت قيادة المدير الفني الروماني ريجيكامب الذي سيعود إلى دبي غداً الجمعة.

ويتوقع أن يخضع اللاعبون للفحوص الطبية المعتادة، وفحوص كوفيد 19 قبل الدخول في التدريبات التي ستكون على مراحل وفق البروتوكول الطبي.

وينص البروتوكول على أن يصل اللاعبون إلى ملاعب التدريب في سياراتهم، على أن يتم الدخول مباشرة إلى ملاعب التدريب، ومن ثم العودة إلى منازلهم، دون المرور بغرفة الملابس.

وسيتم تقسيم عناصر الفريق إلى مجموعات، على أن يؤدي الفريق تدريبات متباعدة، من خلال تقسيم كل مجموعة على ملعب محايد في النادي.

أما على مستوى اللاعبين الأجانب، فيتوقع أن يكتمل عقد الفريق بوصول اللاعبين البرازيليين يومي 15 و16 الحالي، ومن ثم إخضاعهم للفحوص قبل انخراطهم في التدريبات.

وكان الوصل نجح في تدعيم تشكيلته بالثنائي المكون من البرازيلي نيريس لاعب بوافيستا البرتغالي والأرجنتيني أوروز، بينما تخلى عن عدد من اللاعبين في إطار سياسة تقليص عدد اللاعبين والحد من الإنفاق، بعدما قام بتجديد إعارة عبد الله كاظم لفريق حتا، وانتقال الحارس محمد البيرق إلى كلباء، كما انتقل يوم أمس الغاني بشيرو حسن اللاعب المقيد كلاعب مقيم إلى صفوف الفجيرة، في حين انتهت إعارة أحمد علي الذي عاد إلى صفوف الوحدة.

ويأمل الوصلاويون أن يكون الموسم الحالي أكثر نجاحاً من الموسم الملغى، وأن يظهر فريقهم بصورة لامعة تعيد البريق للقلعة الصفراء،خاصة بعد التغييرات الكبيرة التي طرأت على هوية اللاعبين الأجانب،حيث تم إعادة قيد رونالدو منديز، والتعاقد مع المدافع البرازيلي وصانع الألعاب الأرجنتيني.

ولم يتحرك النادي في ميركاتو الصيف حتى الآن، وإن كان قد دخل في مفاوضات أولية مع لاعب الشارقة عمر جمعة،على أن يتحدد مسار الصفقة في الأيام المقبلة.