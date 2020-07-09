ختام ورشة شرح آلية تطبيق بروتوكول العودة للتدريبات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت بنجاح محاور ورشة عمل شرح آلية تطبيق الدليل الاسترشادي "البروتوكول" لعودة الأندية لممارسة التدريبات التي نظمها اتحاد الإمارات لكرة القدم بنظام الاتصال المرئي بحضور الدكتور مصطفى الهاشمي رئيس لجنة الطب الرياضي رئيس اللجنة المشرفة على تطبيق البروتوكول ، والدكتور سعيد آل ثاني نائب رئيس لجنة الطب الرياضي،ومحمد النقبي من إدارة المسابقات،ومبخوت الهاجري من رابطة المحترفين الإماراتية،أعضاء اللجنة،ومحمد أحمد السيد مقرراً .

وناقشت ورشة العمل التي شهدت مشاركة أكثر من 120 من الكوادر الفنية والإدارية والطبية بالمنتخبات الوطنية وأندية الدولة شرح كافة الإجراءات الاحترازية التي يتضمنها البروتوكول،والمعايير والشروط التي يجب التقيد والالتزام بها حفاظاً على السلامة العامة لجميع منتسبي اللعبة بالدولة.

وقال الدكتور مصطفى الهاشمي:اللجنة المشرفة على تطبيق الدليل الإسترشادي مهمتها متابعة خطوات تنفيذ البروتوكول مع الأندية لضمان تطبيقه بالطريقه المطلوبة التي تضمن سلامة الجميع، وخلال الفترة المقبلة سيتعين على الأندية قبل عودة التدريبات تعيين مسؤول اتصال من ذوي الخبرة يكون معني بتنسيق تطبيق البروتوكول وحلقة وصل ما بين النادي ورابطة المحترفين واتحاد الكرة.

وأضاف رئيس اللجنة،تم التواصل مع الأندية لتحديد المكان أو الأماكن التي سيُجرى عليها كل نادي تدريبات فريقه وإرسال قوائم بجميع المشاركين في عملية استئناف التدريبات والمسموح لهم بالتواجد وقت التدريبات وبالتالي يتعين عليهم الاطلاع على جميع ما جاء في البروتوكول والتقيد بتنفيذ معاييره وإشتراطاته الصحية،مشيراً في ذات الوقت أن البروتوكول قابل للمراجعة والتعديل طبقاً للتوجيهات المستجدة من الجهات المختصة بالدولة.

وأوضح الدكتور الهاشمي خلال إجابته على استفسارات وأسئلة ممثلي الأندية المشاركين بالورشة أن جميع إجراءات البروتوكول تطبق على جميع الفئات السنية بكل فرق النادي وجميع الأفراد المشاركين في التدريبات، كما تم شرح الحالات التي يمنع فيها اللاعبين من ممارسة النشاط ، ويجب على كل فرد مشارك في عودة التدريبات الاطلاع على البروتوكول وأي إجراءات أخرى ضمن سياسة النادي تتعلق بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتم شرح ومناقشة جميع البنود الخاصة بإعداد المرافق قبل عودة التدريبات والتي من بينها خضوع المكان الذي يختاره النادي لعملية تعقيم وتطهير شاملة قبل وصول اللاعبين والموظفين والمعنيين،وذلك باتباع التوجيهات الصادرة عن السلطات الصحية وتلبية أية متطلبات تحددها الجهات الحكومية في الإمارة المعنية وتوفير كافة المستلزمات الطبية اللازمة وأجهزة قياس الحرارة .

وتم ابلاغ الأندية بآلية تحميل نتائج الفحوصات الخاصة بفايروس كورونا في الملف الطبي للاعب على النظام الإلكتروني الطبي في اتحاد كرة القدم،كما يمكن للأندية في حال وجود أي استفسار التواصل مع اللجنة عبر البريد الالكتروني [email protected]