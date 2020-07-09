اتحاد المبارزة يطلع على التقرير الفني لمشاركاته



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اطلع مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمبارزة على التقرير الفني الشامل حول النشاط المحلي والدولي، وانجازات المنتخبات الخارجية في الموسم الماضي الذي تم خلاله احراز 41 ميدالية ملونة من خلال المشاركة في 7 بطولات خليجية وعربية وآسيوية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد عن بعد عبر برنامج الاتصال المرئي برئاسة المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي بحضور كل من محمد عبد العزيز الشحي نائب رئيس الاتحاد، وسيف الغفلي عضو مجلس الإدارة رئيس المكتب التنفيذي، والدكتورة هدى المطروشي عضوة مجلس الإدارة والأمين العام، والعضوين محمد غانم المنصوري وحمد مبارك بو عميم.

وأشاد المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي بالحصاد الوفير الذي حققه أبطال وبطلات الإمارات والمتمثل في 4 ميداليات ذهبية فردي و 7 للفرق، و5 ميداليات فضية فردي و3 للفرق، بالإضافة إلى 6 ميداليات برونزية للفردي و16 للفرق.

وتعد الإنجازات الحصيلة الأكبر في مسيرة اللعبة على ضوء الكم والكيف في الموسم الذي بدأت مشاركاته الخارجية في يوليو/ تموز من عام 2019، وانتهت في فبراير من عام 2020.

من جانبها أكدت الدكتورة هدى المطروشي أن تقرير الموسم الماضي تضمن أيضا على البطولات المحلية الـ 6 التي نظمها الاتحاد، وعلى الدورتين التأهيليتين المحلية والعربية للمدربين والحكام، .. منوهة إلى أن مجلس الإدارة اطلع على موقف الاتحاد من استئناف النشاط وعودة التدريبات للصالات الرياضية في ضوء تعليمات الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية والمجالس الرياضية.

وأضافت : في إطار استئناف النشاط تمت مخاطبة صالة نادي شباب الأهلي دبي ووزارة التربية والتعليم للاطلاع على آخر المستجدات في اجراءات التعقيم والتجهيز لاستقبال اللاعبين مجددا مع توفير كل إجراءات الوقاية بما فيها الفحوص الدورية ومسافات التباعد الاجتماعي لضمان سلامة اللاعبين والمدربين، في نفس الوقت الذي تستمر فيه تدريبات المنتخبات الوطنية "عن بعد" لضمان الحفاظ على اللياقة البدنية تمهيدا لعودتهم قريبا للتدريب في الصالات.

وأوضحت أنه تم الاطلاع على مخرجات التقرير الصادر عن شركة تيما الاستشارية بموجب اتفاقية الشراكة بينها وبين الاتحاد، وهو الذي تضمن مقترحات عن الخطط المستقبلية، والاستراتيجية الجديدة للاتحاد، واللوائح الفنية المستحدثة للمنتخبات والحكام.