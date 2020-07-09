الشرطة البريطانية تعتذر للعداءة وليامس بسبب خطأ توقيفها وتفتشيها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتذرت الشرطة البريطانية لعداءة سباقات السرعة بيانكا وليامس عن "محنة" سبّبتها عملية توقيف وتفتيش في لندن لها وعائلتها.

ظهرت وليامس مع خطيبها عداء سباقات 400 م البرتغالي ريكاردو دوس سانتوس وهما يُسحبان من سيارتهما السبت الماضي من قبل الشرطة، في فيديو نشره البطل الأولمبي السابق لينفورد كريستي.

وقالت وليامس انها تعتقد بان الشرطة تعاطت معها بخلفية عنصرية، بعدما تم تقييدهما وفصلهما عن طفلهما البالغ ثلاثة أشهر.

واحالت شرطة العاصمة نفسها طواعية لهيئة التفتيش، برغم مراجعتين قامت بهما لم تحددا أي سلوك سيء من قبل عناصرها،وقالت مفوّضة الشرطة كريسيدا ديك للجنة برلمانية "اعتذرنا لوليامس واعتذر مجدداً للمحنة التي تسبّب بها هذا التوقيف".

تابعت "تحدث ضابطان نيابة عنا مع السيدة وليامس،واعتقد اننا جميعا الذين شاهدنا ما حصل نتعاطف مع شخص تم ايقافه في سيارته،لديه طفل صغير في الخلف،لا يعرف على الأرجح ما يجري بالضبط، وتبين لاحقاً انه لا يحمل مع شريكه أي شيء غير مشروع".

ولم يتم العثور على أي شيء خلال عملية البحث، والتي قالت الشرطة انها جاءت نتيجة دوريات تقوم بها في المنطقة رداً على تزايد أعمال العنف المسلحة.

وقالت الشرطة ان السيارة شوهدت تتحرّك بشكل مريب، بما في ذلك على الجانب الخطأ من الطريق، وان السائق انطلق بسرعة عندما طُلب منه التوقف.

لكن هذه الرواية رفضتها وليامس، بطلة اوروبا والعاب الكومنولث في سباق التتابع اربع مرات 100 م وقالت انها تفكر في مقاضاة الشرطة، وقالت "اشعر بأذى شديد بسبب افعالهم، وقلبي كان يؤلمني لرؤيتهم يبعدون شريكي عني ويبعدونني عن طفلي".