كلباء يجهز لمعسكر خارجي ويجري الفحص الطبي للاعبيه

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء: نزار جعفر

أكمل لاعبو الفريق الأول بنادي اتحاد كلباء الفحوصات الطبية بالتعاون مع مستشفى الشرق، حيث قام الفريق الطبي بإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة لضمان جاهزية اللاعبين والجهاز الفني والإداري صحياً وبدنياً، تمهيداً للعودة إلى التدريبات يوم 11 يوليو الجاري، وفي نفس السياق قامت الإدارة التنفيذية بالترتيب لمعسكر إعداد خارجي بشكل مبدئي إذا سمحت الظروف بذلك.

وأشاد محمد عبد الله الزعابي مشرف الفريق الأول والرديف بالجهود التي بذلتها الإدارة التنفيذية بالتعاون مع الجهاز الفني والإداري في التحضير الجيد لبدء موسم مثالي تتحقق فيه كل التطلعات والأهداف الكلباوية المرجوة، كما أثنى الزعابي على الجهود المضنية والتحركات المبكرة التي أجرتها شركة الكرة التي سارعت في تجديد عقود غالبية اللاعبين الذين تألقوا مع «النمور» هذا الموسم، وقطع الطريق أمام الأندية المنافسة، فضلاً عن استقدام بعض العناصر الجديدة وفقاً لاحتياجات الفريق، لافتاً إلى أن الجهاز الفني بقيادة المدرب الأوروجوياني خورخي داسيلفا اعتمد فترة 7 أسابيع للبرنامج الإعدادي نظراً للتوقف الطويل الذي وصل إلى أكثر من ثلاثة أشهر.