23 دولة في دورة العمل والتواصل مع لاعبي الأولمبياد الخاص

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم الأولمبياد الخاص الإماراتي دورة دولية افتراضية «عن بعد» حول مفاهيم العمل والتواصل مع لاعبي الأولمبياد الخاص، وذلك بالتعاون مع مركز إعداد القادة في دبي، والأولمبياد الخاص الدولي بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي شارك بها 591 دارساً من 23 دولة عربية وأجنبية.

وتضمنت الدورة رؤية مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي في إثراء حياة أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الذهنية من خلال ممارسة الرياضة، والفرص المتاحة للرياضيين لتنمية اللياقة البدنية، وإظهار الشجاعة، وتجربة الاستمتاع بالمشاركة في تبادل الخبرات واكتساب المهارات، والتواصل مع النظراء من الأشقاء والأصدقاء في الدول الأخرى لمد جسور التعاون والشراكة، بما يتيح الفرصة أمام أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الذهنية لإثبات قدراتهم، ومهاراتهم الرياضية والتي من شأنها أن تغير نظرة وتفاعل المجتمع معهم ليصبحوا أكثر فاعلية في المجتمع.

كما تضمنت تعريف الرياضيين المشاركين في المنافسات الرياضية للأولمبياد الخاص بالقواعد المنظمة للبطولات والبرامج والأنشطة المختلفة التي يشارك بها الرياضيون. كما تم إلقاء الضوء على أنشطة مؤسسة الأولمبياد الخاص من تدريب للرياضيين، وتنظيم الألعاب و المسابقات، والبرامج الصحية، والدعم الأسري، والمدارس الموحدة، وتقديم شرح لكل نشاط، كما تم شرح بعض النقاط التخصصية حول الأداء الذهني، والسلوك التكيفي، والمهارات العملية والاجتماعية والنظرية التي لها تأثير مباشر في أداء الرياضيين لدعم قدراتهم.

كما تم التطرق إلى محور التدريب الافتراضي والصعوبات التي قد تواجه المدربين مثل التواصل اللفظي، وسلوكيات الرفض من قبل الرياضيين أحياناً، وصعوبة التركيز وفترات التدريب القصيرة أثناء الوحدات التدريبية وكيفية التعامل مع تلك الحالات المختلفة.

شارك فى الدورة الدكتور عماد محيي الدين مدير عام الرياضة والتدريب بالرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص حيث تحدث أيضاً عن دور البرامج الوطنية في تأهيل المدربين والحكام، وماهية الرياضة الموحدة والهدف من الدمج المجتمعي من خلال ممارسة الرياضة مع الأسوياء. وتوجه بالشكر والتقدير إلى الهيئة العامة للرياضة بدولة الإمارات العربية المتحدة وإعداد القادة على رعاية الحدث المهم الذي شارك به مدربون ومهتمون برياضة أصحاب الهمم، كما أثنى على الدور الذي يقوم به الأولمبياد الخاص الإماراتي فى تنظيم واستضافة الدورات الافتراضية وفتح باب المشاركة للمهتمين من كافة برامج الأولمبياد الخاص بمنطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا.