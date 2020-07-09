الشارقة يقدم أحمد مبارك وسعود الدوخي لوسائل الإعلام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

قدم عبد الله العجلة رئيس شركة الكرة في نادي الشارقة الثلاثاء ثنائي الجهاز الإداري لفريق كرة القدم وهما أحمد مبارك الجنيبي مديراً للفريق وسعود الدوخي إدارياً خلفاً لعبد العزيز محمد وعلي محمد اللذين وجهت لهما خطابات شكر بعد انتهاء عقديهما مع النادي بنهاية يونيو الماضي.

وبدات الادارة الجديدة مهامها رسمياً الثلاثاء مع بداية إجراء الفحوص الطبية للاعبين بعد الاجتماع مع رئيس الشركة ومشرف الفريق الأول. وحرص أحمد مبارك على توجيه الشكر إلى علي سالم المدفع رئيس نادي الشارقة الرياضي مثمناً ثقة شركة كرة القدم برئاسة عبد الله العجلة وإتاحة الفرصة أمامه للعودة مجدداً والعمل بنادي الشارقة، مشيراً إلى أنه كان متابعاً عن كثب مشوار الفريق في الفترة الماضية.

وأضاف: نادي الشارقة هو بيتنا الذي ترعرعنا فيه، ونحن رهن إشارة النادي وعلى استعداد دائم لخدمته في أي وقت، وهدفنا لا يختلف عن الأهداف الموضوعة من قبل إدارة شركة كرة القدم أو ما يتطلع إليه أوفياء الملك من حيث المحافظة على مكانة الفريق بين الكبار وعلى منصات التتويج، أتمنى أن نوفق في المهمة وأن نكون عند حسن الظن بنا وأن نساهم في استمرار تفوق الفريق في جميع البطولات.

ومن جانبه قدم سعود الدوخي إداري الفريق الشكر لإدارة شركة الشارقة لكرة القدم على منحه هذه الفرصة لرد بعض من جميل نادي الشارقة عليه كلاعب وقال: قضيت سنوات جميلة في نادي الشارقة بدءاً من المراحل السنية ووصولاً للفريق الأول، وجاء الوقت لخدمة هذا الكيان الكبير حيث سنعمل جنباً إلى جنب مع جميع الأطراف من إدارة وأجهزة فنية ولاعبين وكذلك الجماهير نحو بلوغ الهدف الأسمى الذي نطمح إليه في رفع اسم الشارقة عالياً والمحافظة على مكتسبات السنوات السابقة.

وأكد الدوخي أنه لم يتردد في قبول هذا التكليف الذي يعتبره تحدياً بالتواجد والعمل مع حامل آخر لقب لدوري الخليج العربي الذي يتطلب مضاعفة الجهد والتعاون مع الجميع لتحقيق النجاح.