فتيات الشارقة للشطرنج ينظم دورة تدريبية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينظم نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، دورات تدريبية افتراضية جديدة تستمر حتى يوم 27 أغسطس المقبل، وكان النادي أقام خلال الفترة الماضية دورة تدريبية تأهيلية بمشاركة مميزة من اللاعبات «عن بعد»، عقب نهاية الدورة قام النادي بتكريم اللاعبات من خلال إيصال شهادات التدريب إلى منازلهن، وذلك وفق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وأكدت نجلاء الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة أن استمرار إقامة الدورات التدريبية بالنادي يأتي من حرص الإدارة على تحقيق الاستفادة القصوى للاعبات من خلال التدريب المستمر، وكذلك العمل على إكسابهن المبادئ والأساسيات الخاصة بلعبة الشطرنج وتطوير قدراتهن الإبداعية، ولاقت تجاوباً كبيراً من اللاعبات وأولياء أمورهن، ما حفز الإدارة على إقامة دورة تدريبية أخرى «عن بعد» خلال فترة الصيف.

وقالت نجلاء الشامسي إن الدورات التأهيلية تأتي أيضاً من أجل نشر ثقافة لعبة الشطرنج لكافة شرائح المجتمع، والعمل على استثمار الطاقات خلال فترة الإجازة.

على خط آخر كرمت إدارة النادي الفائزات بمسابقة الرسم (فرشاتي ) والتي أقيمت ضمن استراتيجية النادي في تطوير مهارات لاعباته في كافة المجالات وفازت بالمركز الأول اللاعبة إيمان الصباغ وحلت بالمركز الثاني اللاعبة آية الصباغ وجاءت بالمركز الثالث اللاعبة ريم أبوهندي، كما قررت لجنة التحكيم منح جوائز تشجيعية لأربع لاعبات نظراً للمنافسة الكبيرة خلال المشاركة، فيما نالت جميع المشاركات في المسابقة شهادة تقدير.