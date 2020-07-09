شرطة دبي والمجلس الرياضي يبحثان تجهيزات عودة السباقات البحرية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحث وفد القيادة العامة لشرطة دبي ومجلس دبي الرياضي خطط وتجهيزات عودة السباقات البحرية في الموسم الجديد 2020-2021 والبرتوكول الخاص بالإجراءات الاحترازية خلال الفعاليات الرياضية البحرية لتوفير أقصى درجات السلامة لجميع المشاركين.

وناقش الاجتماع التنسيقي الذي عقد في مقر نادي دبي الدولي للرياضات البحرية اليوم كافة الأمور المتعلقة بالإجراءات اللوجستية والخطط الفنية لإنجاح فعاليات الموسم الرياضي البحري الجديد المرتقب 2020-2021 والجهود القائمة من قبل النادي لتوفير الدعم اللازم لإنجاح الفعاليات المرتقبة مع بدء النشاط بما يتوافق مع خطة المرحلة المقبلة التي يتم العمل بها وفق مراحل متعددة انسجاماً مع خطة الحكومة وتعليمات اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث بدبي والجهات الحكومية المختصة.

واستعرض الحضور في الاجتماع الجدول والبرنامج المقترح للفعاليات والذي يعتزم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية تنفيذه مع انطلاق الموسم الجديد في شهر سبتمبر المقبل، وذلك وفق لائحة الشروط والإجراءات الرسمية الموضوعة والتي تراعي سلامة المشاركين من عشاق الرياضات البحرية وتوفر لهم البيئة النموذجية الآمنة لخوض المنافسات وممارسة رياضتهم المفضلة.

وتعرف الوفد في الاجتماع إلى بعض الخطط الفنية الخاصة بالفعاليات والتي سيتم التركيز عليها خلال المرحلة الأولى بالبطولات والسباقات المحلية والتي تهتم بالألعاب الفردية، ويمارسها قطاع كبير من شرائح المجتمع، حيث سيتم توفير جميع اشتراطات وإجراءات السلامة للمشاركين من مختلف الأعمار وتوفير ما يلزم لضمان سلامة الجميع وكذلك الجمهور الذي يتابع الفعاليات.

وأعقبت الاجتماع جولة تفقدية لوفد القيادة العامة لشرطة دبي ومجلس دبي الرياضي حول مرافق النادي ومكاتب الإدارة واللجنة الرياضية ومستودع القوارب، وتعرفوا إلى الجهود القائمة من أجل تنفيذ وإدارة السباقات والفعاليات الرياضية البحرية والدعم اللوجستي الخاص الذي يتوفر داخل مقر النادي والذي يعتبر أحد أعرق القلاع الرياضية البحرية منذ تأسيسه عام 1988.

حضر الاجتماع من الإدارة العامة للهيئات والمنشآت والطوارئ بشرطة دبي الرائد عبدالله طارش العميمي رئيس حملة "التزامكم سعادة" والملازم خالد صقر الحاج من التوعية الأمنية بالإدارة العامة لإسعاد المجتمع والملازم عامر معضد مراقب الشرطة في النادي البحري ووكيل هادي حسن محمد منسق الحملة ووكيل نابت سلطان بالرشيد المتحدث عن الحملة والرقيب محمد أحمد حسن، ومن مجلس دبي الرياضي بدر حارب مسؤول الأندية والمؤسسات وتوفيق الزهروني اختصاصي شركات كرة القدم، ومن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية كل من هزيم القمزي مدير إدارة السباقات ومحمد الشامسي مدير الدعم المؤسسي وأحمد السويدي مدير الأمن.