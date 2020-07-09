بطلة الجوجيتسو ريم الهاشمي: اهتمام القيادة بالمستقبل يجسد ريادتها في علوم الفضاء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت ريم عبدالله عبدالكريم الهاشمي، أول بطلة عالم إماراتية لفئة الكبار في رياضة الجوجيتسو، والتي تدرس هندسة الفضاء في جامعة خليفة، أنها تتابع عن كثب كل أخبار رحلة مسبار الأمل، وتشعر بالفخر للتطور الملموس الذي تحققه الإمارات في هذا التخصص المهم الذي يجسد مدى اهتمام القيادة الرشيدة بالمستقبل، ويعكس ريادة الإمارات إقليمياً، ودولياً، في علوم الفضاء، وقدرتها على تحقيق إنجازات علمية كبرى تنعكس نتائجها على كل بلاد العالم، وتؤكد مكانتها المرموقة بين الدول صاحبة الإسهامات في بناء الحضارة الإنسانية.

وقالت ريم الهاشمي ابنة الـ20 عاماً التي أنهت دراستها في العام الثاني بهندسة الفضاء، وتستعد للعام الثالث، والتي تعد أول بطلة عالم في الألعاب القتالية تدرس هذا التخصص، إنها رأت بعينها مدى اهتمام العالم بجهود الإمارات في مجال علوم الفضاء خلال رحلتها العلمية نهاية عام 2018 مع مجموعة من الباحثين والرواد من مختلف دول العالم، والتي قامت بها من فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد فوزها بإحدى المسابقات البحثية في مركز محمد بن راشد للفضاء، مؤكدة أنها عاشت لحظات لن تنسى عند الخروج من مجال الجاذبية الأرضية والدخول في مجالات أخرى لأغلفة القمر، والمريخ.

وأكدت الهاشمي أن كل من تحدث معها في تلك الرحلة التي استغرقت أسبوعاً كاملاً بالولايات المتحدة الأمريكية، كان ينظر للإمارات بكل تقدير وإعجاب، ويؤكد أنها أرض الفرص، وموطن الإبداع، وقبلة المبادرات، والابتكار.

وأوضحت ريم الهاشمي في تصريحاتها لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أنها استفادت الكثير من ممارستها الرياضة في تخصصها بهندسة الفضاء، وأن أهم الفوائد التي عادت عليها من تميزها في رياضة الجوجيتسو هي اللياقة البدنية العالية التي يجب أن تتوفر في رواد الفضاء، والقدرة على التركيز والوصول لمرحلة الصفاء الذهني، والصبر والتحمل، إضافة إلى روح المغامرة والشجاعة والثقة بالنفس، واتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، مشيرة إلى أنها ومن خلال رياضة الجوجيتسو، تعلمت كيف تنظم وقتها، وتدرك قيمة كل لحظة لاستثمارها في ما هو مفيد، وأنها تعتبر نفسها محظوظة بانتمائها لدولة الإمارات، وبمسيرتها الرياضية والعلمية معاً.

وعن معلوماتها كدارسة في علوم الفضاء حول «مسبار الأمل» والرحلة التاريخية التي سيقوم بها المسبار خلال أيام تقول الهاشمي: «سيقوم المسبار برحلة لكوكب المريخ، وعندما يصل إلى المريخ سيتواكب ذلك مع احتفالات دولة الإمارات باليوبيل الذهبي، ومرور 50 عاماً على تأسيس دولة الاتحاد، وهذا المسبار ستكون رحلته لأغراض علمية على كوكب المريخ الذي يعد أقرب الكواكب شبهاً بكوكب الأرض، والذي تعتبره كل الدول المتقدمة في مجال الفضاء من البيئات التي يمكن استثمارها في المستقبل لخدمة البشرية، وأن تكون دولة الإمارات من ضمن الدول التي تقوم بهذا الجهد، فهذا إنجاز كبير يعزز مكانتها على المستوى العالمي، لكونها أول دولة عربية وإسلامية تقطع هذا الشوط الطويل في علوم وأبحاث الفضاء».

وفي ردها على كيف ستتابع انطلاق رحلة «مسبار الأمل»، قالت: «أقرأ كل ما يكتب عنها منذ فترة طويلة، وأتواصل مع أساتذتي وزملائي في الجامعة للحديث عنها، وأتابع كل ما يقدم في الفضائيات حولها، وسوف أحرص على متابعة الرحلة لحظة بلحظة عند انطلاقها، وأفكر في إعداد مجموعة من الفيديوهات «لايف» بصوتي للتعليق على انطلاق الرحلة، وشرح بعض الأمور الفنية للجمهور على حساباتي الشخصية للتواصل الاجتماعي من أجل تبسيط المعلومات لغير الدارسين، وتعريفهم ببعض التفاصيل المهمة التي تعكس قيمة الحدث، خصوصا أننا سنكون أمام لحظات تاريخية في عمر دولة الإمارات، وقد قمت بالفعل بعمل عد تنازلي للحدث على حساباتي الشخصية للتواصل الاجتماعي، وبدأت أضع بعض المعلومات للثقافة العامة في علوم الفضاء، وكذلك عن مشروع الأمل».