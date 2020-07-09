دبا الفجيرة يدشن تحضيراته 25 يوليو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

اعتمد دبا الفجيرة يوم 25 يوليو الجاري موعداً لانطلاقة البرنامج الإعدادي للفريق الأول للموسم الكروي الجديد، على أن تسبقه إجراءات الفحوص الطبية لجميع اللاعبين والجهاز الفني والإداري في الثاني عشر من الشهر نفسه، وبالفعل باشر النادي الدباوي أعمال التجهيز لبدء إعداد مثالي عبر تركيب بوابة التعقيم الذاتي وتجهيز أكثر من غرفة لتبديل الملابس، وفي نفس السياق قامت الإدارة بالترتيب لمعسكر إعداد داخلي، وكان الفريق قد تعاقد مع المدرب المصري طارق السيد لقيادة النواخذة في الموسم الجديد، بجانب التعاقد مع المهاجم البرازيلي برونو موراليس الذي سبق له المشاركة مع الفريق في دوري المحترفين.

وأكد راشد بن عبود المدير التنفيذي لنادي دبا الفجيرة أن تركيزهم ينصب حالياً على إعداد فريق قوي يكون على قدر تحديات الموسم الجديد واستحقاقاته والعودة مجدداً لمصاف دوري الخليج العربي، عبر دراسة متطلبات الفريق وتدعيم مراكز اللعب بعدد من اللاعبين المواطنين والأجانب، كما كشف ابن عبود عن مشاريع استثمارية يجري التخطيط لها بالتعاون مع حكومة الفجيرة لتوفير الدعم المالي للنادي والإيفاء بكافة التزاماته.

وحول عودة المدرب طارق السيد لأروقة النادي مجدداً، أشار المدير التنفيذي إلى أن اختيار المدرب جاء بعد دراسة ومفاضلة بين عدد من الكفاءات التدريبية من أجل انتقاء الأفضل والأنسب لمتطلبات المرحلة المقبلة، خاصة أن نتائج الفريق لم تكن مرضية هذا الموسم، فضلاً عن معرفته الجيدة بالفريق الدباوي وإنجازاته بعد أن سبق له قيادة النواخذة للصعود مرتين لدوري المحترفين متمنياً له التوفيق وأن يكون على مستوى التحدي والطموح.