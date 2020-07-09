انطلاقة مميزة لفعاليات ملتقى الحمرية الصيفي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد جمعة عبيد الشامسي، رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية، أن فعاليات ملتقى الحمرية الصيفي الـ26 تتواصل في هذا العام لتطرح فعاليات متميزة كعادتها وتمنح المشاركين فرصة للاستفادة من أوقاتهم خلال إجازتهم الصيفية، وأشار بأن الهدف من تنظيم الفعاليات هو مواصلة سعي النادي في إطار خطته الاستراتيجية والتي حاز بها على جائزة التميز الرياضي إلى اكتشاف طاقات النشء والشباب وتنمية المواهب ورعايتها في شتى المجالات حيث يعد النشاط الصيفي فرصة جيدة لتدريب وتأهيل الطلاب على القيادة وصقل شخصياتهم إلى جانب ممارسة الرياضة والاستفادة من الجوانب الترفيهية والرياضية.

جاء ذلك خلال افتتاح نادي الحمرية مع مطلع الأسبوع الجاري لفعالياته التي تتواصل في عامه السادس والعشرين عبر منصات التواصل الاجتماعي وتقدم أنشطتها على مدى شهر كامل ضمن فعاليات مجلس الشارقة الرياضي بحكومة الشارقة وتحت شعار صيفنا غير.

وبارك جمعة عبيد الشامسي انطلاقة الفعاليات بوتيرة متميزة ومزجها للفعاليات الرياضية والثقافية والإقبال الكبير الذي تشهده الفعاليات بعد أن تجاوز التسجيل أكثر من 250 من الأبناء والبنات، وأكد فخر النادي بمواصلة هذا النشاط الصيفي والذي أصبح علامة مميزة لمكانة النادي وسجله الحافل بالأنشطة.

وأوضح أن الهدف من الأنشطة هو دعم الأطفال والشباب واستثمار طاقاتهم وتوجيهها بهدف الارتقاء بهم وبناء جيل مثقف وواع والعمل في هذا النسق على دعم المواطنة والانتماء والسير قدماً على خطى ورؤية القيادة الحكيمة بدولة الإمارات.

وأكد حميد حسن الشامسي رئيس اللجنة الثقافية والمجتمعية بالنادي ورئيس اللجنة المنظمة للملتقى الصيفي أن النادي يفخر بأن كافة المشرفين وأعضاء اللجنة المنظمة للملتقى الصيفي للنادي هم من منتسبي الملتقى على مدار السنوات الماضية.