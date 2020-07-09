المعيني: اتحاد الشطرنج واصل نجاحاته رغم جائحة «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجه الدكتور سرحان حسن المعيني رئيس اتحاد الشطرنج، شكره العميق لأندية اتحاد الإمارات للشطرنج ومشاركتهم في البطولات المحلية والدولية للشطرنج عن بعد خلال الموسم الحالي 2020 بالرغم من وقف الأنشطة الرياضية في الدولة في ظل أزمة كورونا.

وصرح المعيني بأن اتحاد الإمارات للشطرنج كان سباقاً بتنظيم أول بطولة للشطرنج عبر الإنترنت «بطولة الإمارات الأولى للشطرنج الخاطف أونلاين» يوم 16 مارس والتي لاقت إقبالاً كبيراً من اللاعبين من مختلف دول العالم.

كما نظم الاتحاد بدعم من نادي الشارقة الثقافي للشطرنج دورة شطرنج للمبتدئين بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الاتحادية للشباب / مركز أم القيوين، وجار التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتنظيم دورات شطرنج ضمن البرنامج الصيفي الإثرائي الافتراضي، وبتعاون مع نادي الشارقة الثقافي للشطرنج.

وفي إطار التعاون والتنسيق مع مختلف المؤسسات المجتمعية تم الانتهاء من وضع خطة دورات تدريبية لطلبة وطالبات جامعة عجمان عبر الإنترنت خلال شهر يوليو وأغسطس.

وأشادت فوزية عباس لطفي رئيس الجهاز الفني بمشاركة لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني في بطولة آسيا الفردية للناشئين والناشئات تحت 20 سنة عبر الإنترنت - تصفيات المنطقة 3.1 والتي نظمها الاتحاد الآسيوي للشطرنج خلال الفترة 27 مايو - 4 يونيو وحصلت لاعبة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة حنان خليل الحوسني على المركز الرابع.

وأوضحت بأنه تم توجيه دعوة لجميع الأندية للمشاركة في بطولة آسيا لكبار السن للشطرنج عبر الإنترنت والتي ينظمها الاتحاد الآسيوي خلال الفترة من 13-21 يوليو الجاري.

وأضافت سيقوم الاتحاد بالمشاركة في بطولة الأولمبياد العالمي للشطرنج عبر الإنترنت والذي ينظمه الاتحاد الدولي للشطرنج خلال الفترة من 22 يوليو - 30 أغسطس وقد حرص الجهاز الفني للاتحاد طوال الفترة الماضية على إعداد اللاعبين واللاعبات من خلال التدريب عن بعد والمشاركة في بطولات دولية مفتوحة عبر الإنترنت كما تم إعداد معسكر تدريبي افتراضي للتجهيز والمشاركة في الأولمبياد.