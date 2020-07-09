شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شوكان يعود إلى الشرطة العراقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي
تعاقدت الهيئة الإدارية لنادي الشرطة الرياضي العراقي مع لاعب نفط الوسط محمد شوكان العائد من تجربة احترافية مع فريق كاظمة الكويتي، وبات لاعباً رسمياً في صفوف فريقها الكروي الأول.
شوكان هو أحد لاعبي المنتخبات العراقية المختلفة وسبق له أن مثل فريق الشرطة في المواسم الماضية، كذلك كانت انطلاقته في الملاعب مع فريق الميناء، وخاض أكثر من تجربة احتراف في الأردن والكويت.
وذكر مصدر في إدارة الشرطة، أن هذا التعاقد جاء بتوصية من مدرب الفريق عبد الغني شهد، وكانت إدارة الشرطة قد جددت التعاقد مع حارس مرماها في الموسم الماضي محمد حميد بشكل رسمي.
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