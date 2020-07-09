شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» يصيب اثنين من الصحفيين الرياضيين العراقيين والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي
أعلن الصحفي الرياضي العراقي، ضياء حسين، عن إصابته بفيروس كورونا، وقرر حجر نفسه في منزله في العاصمة بغداد.
وأكد ضياء حسين عبر منشور له في صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «الفيسبوك»، إصابته بفيروس كورونا بعد أن أجرى الفحوص الطبية اللازمة، داعياً الجميع للدعاء له بالتعافي من هذا الفيروس.
من جانب آخر، تعرض الصحفي الرياضي العراقي، جمعة الثامر، إلى الإصابة بفيروس كورونا.
وفي سياق آخر، أكد العداء العراقي السابق عباس لعيبي، تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا، بعد معاناة شاقة مع هذا الفيروس.
يذكر أن فيروس كورونا أصاب العديد من الرياضيين العراقيين، والصحفيين الرياضيين، بعضهم تعافى من المرض، والبعض الآخر توفي فيه كان أبرزهم نجم الكرة العراقية السابق أحمد راضي، وزميله علي هادي.
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