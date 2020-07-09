محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
زوار الخليج 365 الكرام نستعرض في التقرير التالي أبرز أحداث يوم الأربعاء 8 يوليو:
الزمالك يعلن عن لاعبه المصاب بكورونا.. ويؤكد حسم صفقتين
صلاح: تدربت ليلة الثلاثاء على هدفي الثاني.. والتسجيل حسم المباراة
إلى القمة.. صلاح يقتحم سباق الحذاء الذهبي ويقترب من أوباميانج وفاردي
أسوان يعلن خوضه مباريات الدوري على ملعب الشرطة
رئيس طنطا: جميع نتائج المسحة الثالثة سلبية.. والحالات الإيجابية تتحسن
وكيل حسام حسن: عرض إماراتي لضم اللاعب.. والأهلي والزمالك لم يطلباه رسميا
إنبي يوضح موقف أسامة جلال ومحمد شريف من الانضمام للأهلي
بادجي لمصراوي: لم اتشاجر مع أحد ولا ألعب الخماسي
مانشستر سيتي يصالح جماهيره بخماسية في نيوكاسل بالدوري الإنجليزي
رئيس الإنتاج: جميع عروض انتقال عامر توقفت بعد قرار استئناف الدوري
الرجاء: المبلغ الذي يريده مرتضى لبيع أحداد "تعجيزي"
هل يحقق رونالدو أحد أعظم إنجازاته الفردية؟
بالفيديو.. كوكا يعاقب مدافع أرياس على خطئه بتسجيل هدف رائع
بالفيديو.. صلاح يسجل هدفين ويصنع في ثلاثية ليفربول أمام برايتون
مصدر بالأهلي لمصراوي: لا نعلم شيئاً عن حقيقة "خناقة" بادجي
سواريز يحافظ على أمال برشلونة في ملاحقة الريال بهدف في إسبانيول
كانت هذه تفاصيل خبر ملف الأربعاء.. إصابة لاعب الزمالك بكورونا.. وحقيقة مشاجرة بادجي في مباراة خماسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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