الزمالك يعلن عن لاعبه المصاب بكورونا.. ويؤكد حسم صفقتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:



أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك، أن كريم بامبو لاعب وسط الفريق نتائج عينة مسحة كورونا جاءت إيجابية، مشيراً الى أن هناك اجراءات احترازية شديدة في النادي وأيضا للفريق خاصة وأن المعسكر سينطلق صباح الخميس.

وقال أمير مرتضى في تصريحات لقناة الزمالك "سوف يتم اجراء مسحات طبية بشكل متواصل للاطئمنان على جميع اللاعبين، عينة كريم بامبو إيجابي كورونا، عواد نتائج المسحة الثانية والثالثة سلبية".

وواصل "نحن جاهزون في أي وقت لاستعادة الثنائي محمد أوناجم وأشرف بنشرقي، ننتظر موقف الطيران ونتواصل مع وزير الشباب والرياضة ونشكره على ما قدمه من مساعدات تخص عودة فرجاني ساسي".

وأكمل "وفقا للقياسات الطبية والبدنية، هناك اطمئنان من جانب كارتيرون على حالة جميع اللاعبين رغم عدم تدربهم لـ4 أشهر، كان هناك التزام بالتدريبات المنزلية، وكارتيرون يجهز لهم برنامج بدني قوي خلال المعسكر".

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وأضاف "كارتيرون اختار 7 لاعبين من قطاع الناشئين للتواجد في المعسكر المقبل".

وشدد "نحن سعداء بوجود كارتيرون معنا، مدرب يعمل بيده ولا يترك أي أمر للصدفه، يجعل الجميع يعمل بيده لكي يخرج أفضل ما لديه، حقق بطولات مع الفريق وهناك حالة حب بينه وبين جميع اللاعبين".

واستمر "فيما يخص مباريات دوري أبطال أفريقيا، كاف لم يحدد الموعد النهائي أو ملعب مباراة الرجاء، فقط حدد أننا سنلعب في سبتمبر ونصف النهائي من مباراة واحدة، لم يحدد أيضا حكم المباراة كما تردد".

وأضاف "لا يوجد إعلان حالياً بشأن الصفقات لكن الفريق لن يقوم بتغيير جلده، سنتعاقد مع صفقتين أو ثلاث ومن سيخرج نفس العدد، لن نأت بفريق جديد".

ومن جانبه قال إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك "لقد قمنا بالفعل بحسم صفقتين بجانب وجود صفقات أخرى قيد الحسم، حتى لو لم ننته منها، فلا يوجد أي مشكلة نمتلك قوام جيد من اللاعبين ينقصه بعض المراكز فقط".