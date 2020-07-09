صلاح: تدربت ليلة الثلاثاء على هدفي الثاني.. والتسجيل حسم المباراة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح محمد صلاح جناح ليفربول الانجليزي بأنهم الفريق تدرب على طريقة تسجيل هدفه الثاني في مرمى برايتون، قائلًا أن نتيجة 3-1 جعلت المباراة هادئة وحسمتها لصالح أبطال بريميرليج.

وقال صلاح في تصريحاته لقناة "سكاي سبورتس" الفضائية: "لقد تدربنا على هذه اللعبة بالأمس (الأربعاء)، وقبل يومين، وأخيرًا روبيرتسون صنع لي هدف، لذا أنا سعيد من أجل ذلك."

وأحرز محمد صلاح الهدف الثاني له، والثالث في المباراة بالدقيقة 76 بعدما استقبل عرضة من روبيرتسون برأسية رائعة سددها أرضية بجوار القائم القريب.

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وتابع صلاح: "أعتقد أنها كانت مباراة جيدة من أجل الجماهير، لقد لعبوا بشكل جيد حقًا، وكانوا ينطلقون بالكرة من الخلف ولديهم فريق جيد."

وأضاف: "كنا محظوظين بعض الشيء في البداية مرتين، وهذا ما جعل المباراة سهلة، حيث امتلكنا الثقة من البداية، لكنهم لعبوا مباراة جيدة."

وأضاف: "بعدما أصبحت النتيجة 2-1، أتتهم الثقة من جديد وحاولوا لعب كرة قدم جيدة، كان بإمكانهم تسجيل الهدف الثاني، لذا بعدما أحرزت الهدف الثالث المباراة أصبحت هادئة مجددًا، واستعدنا الثقة في إمكانية حسم اللقاء."