صلاح يقتحم سباق الحذاء الذهبي ويقترب من أوباميانج وفاردي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبد القادر سعيد:

تألق الدولي المصري محمد صلاح مع فريقه ليفربول في مواجهة برايتون في الجولة 34 في الدوري الإنجليزي الممتاز بتسجيل هدفين وصناعة أخر في الفوز (3-1).

محمد صلاح رفع رصيده هذا الموسم في بريميرليج إلى 19 هدفاً ليقتحم سباق الحذاء الذهبي (الهداف) بقوة ويعلن عن نفسه منافساً شرساً على الجائزة.

صلاح ارتقى للمركز الثالث في سباق الهدافين بفارق هدف واحد فقط عن أوباميانج مهاجم أرسنال صاحب المركز الثاني، وثلاثة أهداف عن جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي المتصدر.

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ويسعى صلاح للفوز بجائزة الحذاء الذهبي للمرة الثالثة على التوالي بعد أن فاز به في أخر موسمين، ليتوج موسمه الحالي مع العملاق الأحمر الذي عاد بطلاً لإنجلترا بعد غياب 30 عاماً.

وواصل صلاح كتابة اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ نادي ليفربول حيث وصل إلى الهدف رقم 100 من حيث المساهمة مع "الريدز" في بريميرليج، بتسجيل 73 هدفاً وصناعة 27 هدفاً، وذلك خلال 104 مباراة فقط.

صلاح بات رابع أكثر لاعب مساهمة بالأهداف في تاريخ ليفربول بالمسابقة بعد ستيفين جيرارد (212) وروبي فاولر (158) ومايكل أوين (148).

ويأمل صلاح في الوصول إلى الهدف رقم 100 مع ليفربول هذا الموسم في كل البطولات بعد أن رفع رصيده إلى 94 هدفاً، ويحتاج فقط 6 أهداف في المباريات الأربع المتبقية للوصول إلى المئوية وربما يأتي معها الحذاء الذهبي.