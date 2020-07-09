رئيس طنطا: جميع نتائج المسحة الثالثة سلبية.. والحالات الإيجابية تتحسن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد فايز عريبي رئيس نادي طنطا، أن نتائج المسحة الثالثة للفريق، للكشف عن فيروس كورونا، ظهرت مساء الأربعاء، وجاءت جميعها سلبية.

وكانت المسحتين الأولى والثانية التي أجراها فريق طنطا كشفت عن وجود 7 حالات إيجابية.

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وأضاف عريبي في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس 2، أن حالة الـ7 حالات التي ظهرت إيجابية عينتها، تتحسن، موضحا أن الأعراض التي ظهرت على جميع الحالات كانت خفيفة.

وأشار رئيس طنطا أن الفريق يخوض أول تدريب يوم الخميس، استعدادا لاستئناف الدوري في الأسبوع الثاني من أغسطس.

ويحتل طنطا المركز الـ15 برصيد 16 نقطة.