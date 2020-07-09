بادجي لمصراوي: لم اتشاجر مع أحد ولا ألعب الخماسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح أليو بادجي مهاجم الأهلي بأنه لم يدخل في أي شجار مع أحد كما تردد في الفترة الأخيرة، قائلًا أنه حضر خلاف لصديقه مع شخص أخر وحاول انهاء الأمر بين الطرفين.

وقال بادجي في تصريحاته لـ"الخليج 365"، ردًا على ما أثير خلال الساعات الماضية: "لم أدخل في شجار مع أحد، كل ما حدث أن صديق لي كان في خلاف مع شخص أخر، وحاولت انهاء الأمر بينهما."

أما عن لعب كرة القدم الخماسية، فقد رد قائلًا :"هذا غير صحيح، أنا لم ألعب من الأساس معهم.. هذا المكان في (كمبوند) أقيم به، وأنا لا أغادر المكان إلا للتدريبات مع الفريق."

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وانضم أليو بادجي إلى الأهلي في يناير الماضي قادمًا من رابيد فيينا النمساوي.

ولعب بادجي مع الأهلي 6 مباريات بين دوري الأبطال ودوري we الممتاز، واستطاع أن يسجل هدف ويصنع اثنين.

وعاد الأهلي إلى التدريبات الجماعية من أجل استئناف النشاط المحلي والإفريقي، حيث من المنتظر استئناف دوري we الممتاز بالمؤجلات 6 أغسطس المقبل، بينما تستكمل بطولة دوري أبطال إفريقيا في سبتمبر المقبل.