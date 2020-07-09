محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:
أكد زكريا السيد رئيس نادي إنبي، أنه رفض عرض الأهلي لضم مدافع الفريق أسامة جلال مع بداية الموسم بناءً على رغبة حلمي طولان المدير الفني للفريق.
وأشار السيد في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس 2، أن إنبي ليس لديه عروض رسمية حاليا سواء من الأهلي أو الزمالك للانضمام إلى أحدهما مع الموسم المقبل.
وعن موقف محمد شريف لاعب الفريق المعار من الأهلي: "ننتظر قرار الأهلي الأخير بشأن محمد شريف ونتمنى استمراره مع الفريق موسم آخر".
وكان تامر النحاس وكيل محمد شريف، أن رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، متمسك بعودة اللاعب للقلعة الحمراء الموسم المقبل.
واختتم رئيس إنبي: "أجرينا المسحة الثالثة دون ظهور أي عينات إيجابية جديدة، كان لدينا 3 عينات إيجابية في البداية ومازال يتعافوا حاليا استعدادا للعودة للتدريب".
كانت هذه تفاصيل خبر إنبي يوضح موقف أسامة جلال ومحمد شريف من الانضمام للأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.