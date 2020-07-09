وكيل حسام حسن: عرض إماراتي لضم اللاعب.. والأهلي والزمالك لم يطلباه رسميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد ميدو حُزين وكيل اللاعبين، أن حسام حسن مهاجم نادي سموحة، تلقي عرضا إماراتيا للانضمام لأحد الفرق هناك الموسم المقبل.

وأشار حُزين في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس 2، أن اللاعب لم يتلق أي عرض رسمي من الأهلي أو الزمالك للانضمام إلى أحدهما.

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وعن أحمد حمودي، قال حُزين إن اللاعب مستمر مع بيراميدز، مستدركا: "ربما ينتقل لأحد الفرق شهرين على أن يعود لبيراميدز مع بداية الموسم القادم.

وأوضح أن عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش الحالي، تلقى عددا من العروض ولكنه مستمر مع فريقه حاليا ولن يتم البت في أي عرض له حاليا.

كما أشار إلى أن رغبة الزمالك تحسم مستقبل محمد عنتر مع الفريق، فيما سيقوم محمد عبدالغني مدافع الزمالك بتجديد تعاقده مع الفريق الأبيض، بعدما وقع على عقود التجديد على بياض.