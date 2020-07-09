أكد علاء نظمي وكيل اللاعب المصري محمد النني المعار إلى بشكتاش التركي، قادما من أرسنال الإنجليزي، عن عدم وجود أي خلاف بين اللاعب وناديه الحالي، نافيا كل ما تردد عن غياب اللاعب من مران الفريق.
وقال أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق عبر برنامجه "أوضة اللبس" المذاع على قناة النهار الفضائية، إن وكيل النني نفى كل ما تردد عن وجودخلافات بين اللاعب وبشكتاش التركي، مؤكدا أن الصحف التركية تطلق الإشاعات لتشتيت اللاعب.
وأضاف ميدو: "نظمي أكد على أن النني مستمر مع فريقه الحالي، وتواجد أمس الأربعاء في تدريبات الفريق، وأنه في قائمة الفريق لمباراة اليوم بالدوري التركي".
وتابع ميدو: "بشكتاش التركي يريد مد عقد محمد النني مع الناديحتى إنهاء الموسم، ولكن اللاعب رفض هذا العرض، والأولوية للنني هو الرجوع مره أخرى إلى أرسنال"، خصوصا أن القيادة الفنية لأرسنال تغيرت بعد أن غادر النني الفريق، وجاء أرتيتا ليصبح مدرب لهم.
يذكر أن محمد النني لاعب بشكتاش الحالي كان لديه مشكله مع ناديه بسبب أزمة المستحقات المتأخرة، في الفترة الأخيرة بعد أزمة كورونا، وطالب اللاعب بسداد مستحقاته التي لم يحصل عليها منذ أشهر ، وبالفعل حصل النني على جزء من تلك المستحقات ورجع للفريق مرة أخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر وكيل النني ينفي خلافات اللاعب مع بشكتاش وتغيبه عن المران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.