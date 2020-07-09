وكيل النني ينفي خلافات اللاعب مع بشكتاش وتغيبه عن المران

أكد علاء نظمي وكيل اللاعب المصري محمد النني المعار إلى بشكتاش التركي، قادما من أرسنال الإنجليزي، عن عدم وجود أي خلاف بين اللاعب وناديه الحالي، نافيا كل ما تردد عن غياب اللاعب من مران الفريق.

وقال أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق عبر برنامجه "أوضة اللبس" المذاع على قناة النهار الفضائية، إن وكيل النني نفى كل ما تردد عن وجود

خلافات بين اللاعب وبشكتاش التركي، مؤكدا أن الصحف التركية تطلق الإشاعات لتشتيت اللاعب.

وأضاف ميدو: "نظمي أكد على أن النني مستمر مع فريقه الحالي، وتواجد أمس الأربعاء في تدريبات الفريق، وأنه في قائمة الفريق لمباراة اليوم بالدوري التركي".

وتابع ميدو: "بشكتاش التركي يريد مد عقد محمد النني مع النادي

حتى إنهاء الموسم، ولكن اللاعب رفض هذا العرض، والأولوية للنني هو الرجوع مره أخرى إلى أرسنال"، خصوصا أن القيادة الفنية لأرسنال تغيرت بعد أن غادر النني الفريق، وجاء أرتيتا ليصبح مدرب لهم.

يذكر أن محمد النني لاعب بشكتاش الحالي كان لديه مشكله مع ناديه بسبب أزمة المستحقات المتأخرة، في الفترة الأخيرة بعد أزمة كورونا، وطالب اللاعب بسداد مستحقاته التي لم يحصل عليها منذ أشهر ، وبالفعل حصل النني على جزء من تلك المستحقات ورجع للفريق مرة أخرى.