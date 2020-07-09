أمير مرتضى يكشف آخر استعدادات الزمالك قبل المعسكر المغلق

تحدث أمير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن آخر استعدادات الأبيض قبل الدخول لمعسكر تدريبي مغلق في أحد فنادق مدينة برج العرب.

وقال المشرف العام على الفريق إن جميع اللاعبين خضعوا

للفحوصات والمسحات الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا المستجد، بما فيهم التونسي فرجاني ساسي الذي وصل إلى القاهرة اليوم.

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واضاف أمير مرتضى: "فرجاني ساسي خضع لمسحة الكشف عن فيروس

كورونا اليوم، وسوف ننتظر النتيجة، ثم يخضع لمسحه آخرى قبل الانضمام إلى معسكر برج العرب، حيث سينضم لنا بعد انطلاق المعسكر بعدة أيام".

وأتم: "نحب أن نتوجه بالشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي ساعدنا في عودة ساسي، حيث قام بتسهيل كافة الأمور الخاصة بدخوله إلى مصر".