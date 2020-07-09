ميدو: أوباما جدد عقده مع الزمالك بعد جلسة مع مرتضى منصور

كشف أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق والمدير الفني له، نجاح القلعة البيضاء في تجديد التعاقد مع اللاعب يوسف أوباما بعد جلسة مع رئيس النادي

وقال ميدو عبر برنامجه "أوضة

اللبس" المذاع على قناة النهار الفضائية إن نادي الزمالك نجح في تجديد عقد لاعبه يوسف أوباما بعد جلسة مع رئيس النادي مرتضى منصور والتي كانت في تمام العاشرة مساء أمس الأربعاء، بمقر القلعة البيضاء.

وشهدت الساعات الماضية الكثير من الشائعات، حول انتقال يوسف أوباما للنادي الأهلي، حيث أكد البعض عرضه على القلعة الحمراء من جانب أحد الوكلاء مع موافقته على الانتقال للأهلي