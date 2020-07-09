رضا عبد العال يوجه نصيحة ليوسف أوباما بشأن التجديد مع الزمالك

وجه رضا عبدالعال، نجم الزمالك السابق، نصيحة ليوسف إبراهيم "أوباما"، لاعب القلعة البيضاء، مشددا على ضرورة بقائه داخل صفوف الفارس الأبيض.

وقال عبدالعال فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "أوباما

في نعمة داخل الزمالك، ويجب أن يستمر خلال الفترة المقبلة، وألا يطلب الحصول على مقابل مادي مثل لاعب آخر زميله في الفريق".وأضاف: "أوباما صنع شعبية ونجومية داخل نادي الزمالك، وإذا رحل إلى الأهلي سيهدم كل ذلك وسيبدأ من جديد للوصول إلى النجومية مرة أخرى".

وشهدت الساعات الماضية الكثير من الشائعات، حول انتقال يوسف أوباما للنادي الأهلي، حيث أكد البعض عرضه على القلعة الحمراء من جانب أحد الوكلاء مع موافقته على الانتقال للأهلي