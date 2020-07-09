فشل مفاوضات الوسطاء لإقناع أحمد فتحي بالاستمرار مع الأهلي

فشلت مفاوضات بين وسطاء من الأهلي مع اللاعب أحمد فتحي لإقناعه بالبقاء وعدم الرحيل عن جدران القلعة الحمراء، إلا أن اللاعب رفض الاستمرار خلال الفترة المقبلة.

وقال إسلام صادق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "أحمد فتحي يرفض الجلوس احتياطيا مع النادي الأهلي ويرغب في المشاركة أساسيا وهذا ما تم وعده من جانب بيراميدز، بالإضافة إلى أنه مقتنع بأن فايلر لا يرغب في تواجده".



وأضاف: "أحمد فتحي يرفض الاستمرار أيضا مع الأهلي بسبب حصوله على مقدم عقد من بيراميدز وتوقيعه على العقد".

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وأوضح أن هناك شخصيات كبيرة في الأهلي تدخلت خلال الفترة الماضية وتحدثت بشكل شخصي مع أحمد فتحي لاعب القلعة الحمراء والمنتقل إلى بيراميدز من أجل مواصلة الاستمرار بالأهلي.

وشهدت الفترة الماضية خلافا بين الأهلي و اللاعب أحمد فتحي علي تجديد

عقده مع القلعة الحمراء، وتفاقمت الأزملة بينهم بسبب المبلغ المادي الذ ي طلبه اللاعب ، والتي انتهت برحيله إلي براميدز.

وبدأ فتحى مسيرته الكروية في النادى الإسماعيلي عام 2002، وفى عام 2007 انتقل الى شيفلد الإنجليزى ثم الأهلى فى نفس العام، وكاظمة الكويتى نهاية عام 2007 أيضا، وعاد الجوكر إلى القلعة الحمراء فى 2013، وقضى فترة قصيرة بنادى هال سيتى الإنجليزى ليعود مرة أخرى للأهلى ثم غادر القلعة الحمراء وانضم لصفوف أم صلال القطرى ثم عاد للأهلى منذ 2015.