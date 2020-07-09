عفت نصار: أوباما سيستمر مع الزمالك.. وسيجدد عقده خلال أسبوعين

أكد عفت نصار، نجم الزمالك السابق، أن الإعلام هو من يضخم الأمور والأزمات داخل القلعة البيضاء خلال الفترة الماضية.
وقال نصار فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "أوباما سيستمرمع الزمالك وسيجدد عقده خلال أسبوعين ولن ينتقل للأهلي وهو ابن القلعة البيضاء".
وأضاف: "الإعلام سبب إثارة الأزمات والمشاكل حول نادي الزمالك، العهد الجديد فى القلعة البيضاء هو أن هناك جماهير وصوت إعلامي قادر على الرد".
وشهدت الساعات الماضية الكثير من الشائعات، حول انتقال يوسف أوباما للنادي الأهلي، حيث أكد البعض عرضه على القلعة الحمراء من جانب أحد الوكلاء مع موافقته على الانتقال للأهلي
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