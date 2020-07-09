عبالغني يجدد عقده مع الزمالك.. ومفاجآة في العقد

كشف الإعلامي إسلام صادق، أن محمد عبدالغني، وقع على عقود التجديد مع نادي الزمالك خلال الساعات القليلة الماضية. وقال صادق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "عبدالغني وقع على عقد التجديد للقلعة البيضاء، ولكنه يشعر بحالة استياء شديدة من مسئولي الزمالك بعدما اتفق على مبلغ ووجد مبلغ آخر في العقد".



وأضاف: "مسئولي الزمالك يرغبون فى احتواء أزمة اللاعب، ويسعي أمير مرتضى لعقد جلسة مع عبدالغني خلال الساعات الماضية". المذاع على قناة "Ten": "عبدالغني وقع على عقد التجديد للقلعة البيضاء، ولكنه يشعر بحالة استياء شديدة من مسئولي الزمالك بعدما اتفق على مبلغ ووجد مبلغ آخر في العقد".وأضاف: "مسئولي الزمالك يرغبون فى احتواء أزمة اللاعب، ويسعي أمير مرتضى لعقد جلسة مع عبدالغني خلال الساعات الماضية".

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