كشف الإعلامي إسلام صادق، عن تفاصيل جلسة طاهر محمد طاهر، مع مسئولي النادي الأهلي بعد التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقال صادق في برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "والد اللاعب كان متواجد في الجلسةمع مسئولي القلعة الحمراء، وبدأ المفاوضات بـ 5 مليون جنيه في الموسم راتب لطاهر".
وأضاف: "بعد المفاوضات بين والد طاهر ومسئولي النادي الأهلي اتفق الطرفان على حصول اللاعب على مبلغ 4 مليون فى الموسم ثم 5 فى الموسم الثاني و6 فى الموسم الثالث".
وأعلن الأهلي رسميا مساء أمس الثلاثاء، عن وصوله لإتفاق نهائي مع إدارة المقاولون العرب علي ضم اللاعب طاهر محمد إلى صفوف القلعة الحمراء، وذلك بعد جلسة بين إدارة الناديين بقيادة محمود الخطيب ومحسن وصلاح.
كانت هذه تفاصيل خبر إسلام صادق يكشف تفاصيل راتب "طاهر" مع الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.