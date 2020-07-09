إسلام صادق يكشف تفاصيل راتب "طاهر" مع الأهلي

كشف الإعلامي إسلام صادق، عن تفاصيل جلسة طاهر محمد طاهر، مع مسئولي النادي الأهلي بعد التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال صادق في برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "والد اللاعب كان متواجد في الجلسة

مع مسئولي القلعة الحمراء، وبدأ المفاوضات بـ 5 مليون جنيه في الموسم راتب لطاهر".وأضاف: "بعد المفاوضات بين والد طاهر ومسئولي النادي الأهلي اتفق الطرفان على حصول اللاعب على مبلغ 4 مليون فى الموسم ثم 5 فى الموسم الثاني و6 فى الموسم الثالث".

وأعلن الأهلي رسميا مساء أمس الثلاثاء، عن وصوله لإتفاق نهائي مع إدارة المقاولون العرب علي ضم اللاعب طاهر محمد إلى صفوف القلعة الحمراء، وذلك بعد جلسة بين إدارة الناديين بقيادة محمود الخطيب ومحسن وصلاح.