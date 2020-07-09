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برشلونة يفوز على إسبانيول بهدف نظيف في ديربي كتالونيا

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فاز فريق برلشلونة علي ضيفه إسبانيول بهدف نظيف، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب الكامب نو، في اللقاء المعروف باسم ديبربي كتالونيا، ضمن منافسات الجولة 35 من .

وجرت أحداث الشوط الأول بين الفريقين، بأداء مرضي إلى حد ما، حيث بدأ بالضغط على نظيره بتنفيذ بعض

الهجمات التي يتصدي لها المدافعين، ثم يأتي إسبانيول ببعض الهجمات الخطيرة التي ههدت مرمى برشلونة ولكن دون هز لشباك.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة وبالدقيقة 56، سجل لويز سواريز مهاجم برشلون الهدف الوحيد في اللقاء، بعد انطلاقه من جريزمان بالكرة

على يسار منطقة الجزاء ومرر الكرة بكعب القدم لميسي بشكل الذي هيأها بدوره لمنتصف منطقة الجزاء فارتطمت الكرة بأحد المدافعين ثم وصلت لسواريز الذي سددها على يسار الحارس.

وبتلك النتيجة يحصد برشلونة ثلاث نقاط ثمينه ليرتفع رصيده إلى النقطة 76 محتلا وصافة الليجا بفاربق نقطة واحدة عن المتصدر الذي حصد 77 نقطة، بينما يتجمد رصيد إسبانيول عند النقطة 24 متزيلا جدول ترتيب الدوري الإسباني.

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