برشلونة يفوز على إسبانيول بهدف نظيف في ديربي كتالونيا

فاز فريق برلشلونة علي ضيفه إسبانيول بهدف نظيف، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب الكامب نو، في اللقاء المعروف باسم ديبربي كتالونيا، ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإسباني.
وجرت أحداث الشوط الأول بين الفريقين، بأداء مرضي إلى حد ما، حيث بدأ برشلونة بالضغط على نظيره بتنفيذ بعضالهجمات التي يتصدي لها المدافعين، ثم يأتي إسبانيول ببعض الهجمات الخطيرة التي ههدت مرمى برشلونة ولكن دون هز لشباك.
وفي الشوط الثاني من عمر المباراة وبالدقيقة 56، سجل لويز سواريز مهاجم برشلون الهدف الوحيد في اللقاء، بعد انطلاقه من جريزمان بالكرةعلى يسار منطقة الجزاء ومرر الكرة بكعب القدم لميسي بشكل الذي هيأها بدوره لمنتصف منطقة الجزاء فارتطمت الكرة بأحد المدافعين ثم وصلت لسواريز الذي سددها على يسار الحارس.
وبتلك النتيجة يحصد برشلونة ثلاث نقاط ثمينه ليرتفع رصيده إلى النقطة 76 محتلا وصافة الليجا بفاربق نقطة واحدة عن المتصدر ريال مدريد الذي حصد 77 نقطة، بينما يتجمد رصيد إسبانيول عند النقطة 24 متزيلا جدول ترتيب الدوري الإسباني.
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