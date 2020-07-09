محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على برايتون بتسجيل هدفين وصناعة آخر

فاز فريق ليفربول المتوج باللقب على نظيره برايتون بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي.

افتتح التسجيل لليفربول النجم المصري محمد صلاح في الدقيقة 6 من عمر اللقاء، عن طريق خطأ فادح من مدافعي برايتون في تمرير الكرة على حدود منطقة الجزاء استغله نابي كيتا، ونجح في استخلاص الكرة ثم مررها بشكل بيني لزميله محمد صلاح المنفرد تمامًا بالمرمى والذي لم

يجد أي صعوبة في وضع الكرة داخل الشباك.

ثم في الدقيقة 8، استطاع هيندرسون أن يضيف الهدف الثاني لليفربول، بعد أن هيأ له محمد صلاح الكرة على حدود منطقة الجزاء، ليسجلها هيندرسون بتسديدة صاروخية سكنت الشباك.

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ولم ينتظر برايتون إلى الشوط الثاني ليسجل أول هدف له في اللقاء، في الدقيقة 45 من الشوط الأول ، بعد عرضية متقنة من الجبهة اليمنى

لبرايتون عن طريق طارق لامبيتي إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها لياندرو تروسارد، بتسديدة مباشرة محكمة وضعت الكرة داخل شباك الحارس أليسون.

وفي الدقيقة 76 ، أضاف محمد صلاح الهدف الثالث لليفربول والثاني له في اللقاء، من ركلة ركنية لليفربول على يسار مرمى برايتون، نفذها أندرو روبيرتسون بعرضية متقنة إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها محمد صلاح من على القائم الأول للمرمى برأسية قوية وضعت الكرة داخل الشباك.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد ليفربول المتوج باللقب الحالي ثلاث نقاط إضافية ليصل للنقطة 92، بينما يتجمد رصيد برايتون عند النقطة 36 محتلا المركز الخامس عشر في البريميرليج.