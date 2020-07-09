برشلونة يُقلص الفارق مؤقتاً مع ريال مدريد، ويُطيح بجاره اسبانيول من الدوري الاسباني (لا ليجا)

قلص برشلونة الفارق عن غريمه التقليدي ريال مدريد المتصدر الى نقطة واحدة بفوزه الصعب مساء اليوم الأربعاء 8 يوليو 2020 على جاره اسبانيول بهدف دون رد، ما حسم سقوط الأخير الى الدرجة الثانية للمرة الأولى منذ 1993، وذلك في المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الاسباني

ورفع برشلونة رصيده الى 76 نقطة فى المركز الثاني بترتيب الدوري الاسباني، مقابل 77 نقطة للمتصدر ريال مدريد الذي يستضيف الافيس يوم الجمعة القادم في ختام المرحلة.

واحتفظ مدرب برشلونة كيكي سيتيين بالتشكيلة ذاتها التي قدمت عرضا هجوميا رائعا في المباراة الاخيرة ضد فياريال (4-1) باستثناء اشراك لاعب الوسط الكرواتي ايفان راكيتيتش بدلا من التشيلي ارتورو فيدال.

ودخل برشلونة مباراته مع جاره وقد سجل في شباكه 21 هدفا في اخر خمس مباريات له على ارضه، بينها 10 اهداف للنجم الارجنتيني ليونيل ميسي.

اول فرصة خطرة كانت للضيوف عندما كسر ادريان امباربا مصيدة التسلل من منتصف الملعب تقريبا وانفرد بحارس برشلونة الألماني مارك اندريه تير شتيجن الذي تصدى لمحاولته (11).

رد عليه برشلونة من ركلة حرة مباشرة اثر اعاقة الفرنسي انطوان جريزمان على مشارف المنطقة، انبرى لها ميسي لكنه سدد فوق العارضة بقليل (22).

واهدر اسبانيول فرصة ذهبية لافتتاح التسجيل عندما حاول المدافع الفرنسي كليمان لانجليه تشتيت الكرة لكنه سددها في جسد تير شتيجن، فسقطت أمام ديداك فيلا الذي تابعها في اسفل القائم الايمن (44).

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وأنهى برشلونة الشوط الأول من دون تسديد اي كرة بين الخشبات الثلاث، وهو ما يحصل له لاول مرة هذا الموسم على ملعب “الكامب نو” في مختلف المسابقات.

وحاول مدرب برشلونة تفعيل الجبهة الهجومية فأشرك الشاب انسو فاتي بدلا من الظهير الايمن البرتغالي نلسون سيميدو مطلع الشوط الثاني.

ولكن فاتي لم يمكث طويلا على ارض المستطيل الاخضر لانه قام بمخاشنة فرناندو كاليرو فطرده الحكم بعد اللجوء الى تقنية الفيديو (50).

وبات فاتي اول لاعب في صفوف برشلونة يتم طرده قبل ان يبلغ الثامنة عشرة من عمره منذ مارك مونييزا عام 2009.

وهي سادس بطاقة حمراء للفريق الكاتالوني هذا الموسم، اي مجموع ما حصل عليه لاعبوه في اربعة مواسم سابقة.

وسرعان ما لحق به لاعب اسبانيول بول لوزانو اثر تدخله العنيف على جيرار بيكيه (52)، ليكمل الفريقان المباراة بعشرة لاعبين، وكان لوزانو يشارك اساسيا للمرة الاولى في صفوف فريقه في الدوري الاسباني.

وبعد لعبة مشتركة رائعة شارك فيها جريزمان وميسي وصلت الكرة الى الاوروجوياني لويس سواريز فتابعها داخل الشباك من مسافة قريبة (56)، ورفع سواريز رصيده فى مسابقة الدوري الاسباني الى 15 هدفا، علما بانه ساهم في 8 تمريرات حاسمة ايضا.

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