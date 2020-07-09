صلاح يقود ليفربول للفوز على برايتون فى الدوري الانجليزي

أحرز النجم الدولي المصري محمد صلاح هدفين وصنع هدفا ثالثا، ليقود فريقه ليفربول للفوز بنتيحة 3-1 على مضيفه برايتون، فى المباراة التي جمعتهم مساء اليوم الأربعاء 8 يوليو 2020 على ملعب فالمر، في المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي.

وارتفع رصيد ليفربول، الذي حسم تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم منذ الشهر الماضي، إلى 92 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 23 نقطة أمام أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، حامل اللقب في الموسمين الماضيين.

في المقابل، تجمد رصيد برايتون، الذي تلقى خسارته الرابعة عشر في البطولة هذا الموسم والثانية في لقاءاته الثلاثة الأخيرة بالمسابقة، عند 36 نقطة في المركز الخامس عشر.

وافتتح صلاح التسجيل مبكرا لليفربول في الدقيقة السادسة، جاء الهدف بعد ان خطف نابي كيتا الكرة من دافي بروبر ومرر إلى صلاح الذي سدد بثقة من مدى قريب ليفتتح الأهداف في الدقيقة السادسة.

وبعد دقيقتين مرر صلاح الكرة إلى جوردان هندرسون الذي أطلق تسديدة متقنة من حافة منطقة الجزاء ليهز الشباك ببراعة.

وقلص فريق المدرب جراهام بوتر الفارق قبل الاستراحة عن طريق لياندرو تروسارد بعد ان حول تمريرة طارق لامبتي ببراعة الى شباك أليسون.

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وكان بوسع برايتون، الذي تعافى بعد أداء الشوط الأول، إدراك التعادل بعد مرور ساعة من اللعب لكن دان بيرن غير المراقب فشل في تحويل كرة من مدى قريب إلى داخل المرمى.

وحسم صلاح الانتصار رقم 30 في 34 مباراة هذا الموسم عندما قابل ركلة ركنية نفذها آندي روبرتسون ووضع الكرة برأسه في المرمى.

ورفع مو صلاح رصيده التهديفي في البريميرليج هذا الموسم إلى 19 هدفا، منفردا بالمركز الثالث في ترتيب الهدافين، بفارق ثلاثة أهداف خلف مهاجم ليستر سيتي جيمي فاردي (المتصدر) برصيد 22 هدفا.

ويحتاج ليفربول إلى تسع نقاط من آخر أربع مباريات ليحقق أعلى حصيلة من النقاط في موسم واحد بالدوري الانجليزي الممتاز حيث يملك مانشستر سيتي الرقم القياسي عندما حصد 100 نقطة في 2018.

ويحلم صلاح بالحصول على جائزة (الحذاء الذهبي)، التي يتم منحها لأفضل هداف في المسابقة، للموسم الثالث على التوالي، بعدما توج بها في الموسمين الماضيين، ليصبح اللاعب الثالث الذي يحقق هذا الإنجاز في تاريخ البطولة العريقة بعد النجمين المعتزلين آلان شيرر وتيري هنري.

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